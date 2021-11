Jedna od najvećih hakerskih grupa objavila je da su pronašli PS5 root ključeve kojima mogu da pristupe najnižem nivou softvera konzole, a samim tim i da ubacuju piratizovane igre direktno u konzolu.

Translation: We got all (symmetric) ps5 root keys. They can all be obtained from software - including per-console root key, if you look hard enough! https://t.co/ulbq4LOWW0