GOG platforma poklanja nam jednu od najboljih taktičnih šunjalica! Mi smo već kliknuli CLAIM THE GAME, vi ste na potezu!

Izvor: SmartLife / Mimimi Productions

Igra Shadow Tactics: Blades of the Shogun izašla je pre tačno pet godina, ali je svoj život počela uglavnom 2017. godine, jer joj je trebalo malo vremena da se “dokaže“.

Ova taktička šunjalica dostupna je za besplatno preuzimanje kratko, samo do 13 sati 15. decembra po našem vremenu sa GOG platforme, a potrebno je samo da imate otvoren nalog i aktivaciju zaštite u dva koraka.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun dostupna je igračima u Standard Edition izdanju, ali nemojte da vas to obeshrabri, jer je redovna cena gotovo 40 evra, a Anniversary Edition sadrži Artbook i Audio tj. muzičke dodatke, ne i dodatan gejming sadržaj.

Takođe, Standard Edition već ima HD teksture i dorađen gejmplej, koji je tokom prethodnog perioda spakovan u oba izdanja igre, pa savetujemo svima da preuzmu igru svakako - neće da škodi!

Shadow Tactics: Blades of the Shogun ima ocenu 86 na Metacritic sajtu i istu toliku ocenu publike i bez obzira na to što se pojavila tek 6. decembra 2016. jedna je od 20-ak najpopularnijih igara te godine i ušla je u najboljih 30 po oceni ovog važnog sajta.

Taktička šunjalica, hm, kako bi ste to mogli da razumete, ako baš i niste ljubitelj žanra…

Recimo to ovako - to vam je posebna vrsta strategije, ovog puta u realnom vremenu, tokom koje vodite grupu boraca kroz razne misije koje bi trebalo obaviti što je moguće diskretnije. U skladu s tim, svaki od članova tima (sa različitim sposobnostima) je poput figure šaha, koju bi trebalo pomerati jako pažljivo i promišljeno, kako vas neprijatelj ne bi primetio i uzbunio sve ostale.

Priča je smeštena u Japan tokom Edo perioda (1620. godina), na različitim lokacijama i sadrži nekoliko glavnih likova, muškaraca i žena, svaki sa svojim posebnim sposobnostima i oružjem. Taktika, pametno planiranje i drugi elementi igre čine ovaj naslov jednim od onih koje bi svaki gejmer trebalo da doživi.

Makar sad kad je besplatna…

