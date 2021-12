Ko je za dobru pucačinu u prašini Divljeg Zapada?

Izvor: SmartLife / TechLand

Old Western je kratka, ali eksplozivna kampanja veoma dobre Call of Juarez: Gunslinger igre, koju izdavač Techland povodom 30 godina postojanja deli besplatno svima do 14. decembra preko Steam platforme za PC.

Priča je odlična, odvija se brzo, pametna je, a glasovna gluma je neverovatno uverljiva.

Call of Juarez: Gunslinger nije klasičan FPS na Divljem Zapadu, prošaran je odličnom naracijom i zanimljivim zapletima, ali nenormalno dugačko vreme učitavanja i poneki teži bag ostavljaju nedovoljno prostora da ocena igre bude bolja od oko 80%, koliko joj je dala kritika (Metacritic sajt) i oko 85, koliko joj je dala publika.

I pored toga, pa i činjenice da je igra osam godina stara, nema razloga da ne posetite Call of Juarez: Gunslinger Steam link i preuzmete ovaj naslov besplatno.

I pored toga, pa i činjenice da je igra osam godina stara, nema razloga da ne posetite Call of Juarez: Gunslinger Steam link i preuzmete ovaj naslov besplatno.

Što se Steam publike tiče, 94% korisnika ocenilo je igru veoma pozitivno, a svoj glas je upisalo gotovo 20.000 ljudi. Takođe, dobra stvar je to što će gotovo svi moći da igraju ovu igru, čija grafika je za tadašnje pojmove bila, ipak, iznad proseka.

Naslovi Call of Juarez iz 2007. godine i Call of Juarez: Bound in Blood iz 2009. su na popustu 80% i mogu biti vaši za 3,98 evra ukupno.