PUBG je od lansiranja prodat u čak 75 miliona primeraka, a PUBG mobile je jedna od najvećih gejming franšiza danas. Besplatna verzija za telefone preuzeta je više od milijardu puta.

Izvor: Smart Life/Steam

PlayerUnknown’s Battlegrounds (ili kraće PUBG) bi uskoro trebalo da se pridruži besplatnim igrama, što će sigurno privući svežu publiku.

Novi potez je na događaju The Game Awards najavio developer Krafton, a preciziran je i datum – 12. Januar 2022. godine.

PUBG je bio najpopularnija igra u 2017. godini, pa je još tada proglašen jednim od najprodavanijih naslova svih vremena.

Već 2018. godine je prodato 33 miliona kopija, pa su developeri, budući da je igra koštala 30 dolara (i koštaće do 12. januara), do tog trenutka zaradili oko milijardu dolara.

Dakle, za PUBG se plaćalo od kad se igra 2017. godine pojavila na platformi Steam, a vrlo brzo je postala hit i to ostala do danas. Radilo se o tako velikoj senzaciji, da je inspirisala i druge igre – pre svih Fortnite kompanije Epic Games. I nova igra je postala omiljena, između ostalog i zato što je od početka besplatna. Kompanije su se borile za prevlast, pa su PUBG kreatori čak tužili Epic Games zbog kršenja autorskih prava. Uprkos tome, obe postoje i danas.

Tu su i druge besplatne igre, na primer Call of Duty: Warzone kompanije Activision Blizzard. To što igrač ne mora da plati da bi igru preuzeo ne znači da ova ne zarađuje - neki elementi u igri se plaćaju, a iskustvo je pokazalo da su igrači često voljni da otvore novčanike. I PUBG će imati upravo to, na primer Battlegrounds Plus koji će koštati 12,99 dolara, te će igračima davati pristup slobodnim borbama, premijum oružju i drugim predmetima koji se koriste u igri.

Oni koji su za PUBG već platili biće nagrađeni s PUBG Special Commemorative Pack, koji uključuje Battlegrounds Plus i premijum predmete.

PUBG Izvor: Smart Life/@ PUBG US

PUBG je od lansiranja prodat u čak 75 miliona primeraka, a PUBG mobile je jedna od najvećih gejming franšiza danas. Besplatna verzija za telefone preuzeta je više od milijardu puta.