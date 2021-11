VOLEĆE ME CEO ŽIVOT UPRKOS RAZVODU OD NJENOG SINA! Jovana Jeremić se oglasila nakon priča da je svekrva BESNA na nju!

Jovana Jeremić otkrila u kakvom su zaista odnosu.

Izvor: Printscreen/Pink TV

Posle brojnih natpisa u medijima da Jovana Jeremić nije u dobrim odnosima sa svojom svekrvom, voditeljka se oglasila na tu temu i otkrila da li je među njima zaista loš odnos.

"To je totalna laž, to su ispinovali iz stare žute štampe, apsolutna laž kompletna, sa svekrvom sam ekstra i ona mi je velika podrška i prijatelj! I tužiću ih! Nemojte da pravite rijaliti od mog života, jer moj život je jedan miran život, ja ću to demantovati, to je netačno!", poručila je Jovana.

"Ona mene obožava! Razvela se ili ne od njenog sina u budućnosti, ona će me voleti ceo život, ona kaže da samo mene priznaje za snajku! To je izmišljostina što su objavili, ovo je istina što sam ti ispričala!", dodala je voditeljka.

Kako su mediji ranije preneli, Dara i njena svekrva Zorica su i ranije imale dobar odnos, a i lepe reči jedna za drugu.

"Svekrva mi je divna. Ona je moja podrška, brine i o Lei i o meni. Poenta diplomatije je da od svekrve napraviš najbolju drugaricu", rekla je jednom prilikom Jovana, a Zorica je takođe nahvalila snaju.

"O Jovani mislim sve najlepše. Ona je toliko divno dete. Ja nju ne doživljavam kao snaju, mi smo kao drugarice", poručila je za medije.

