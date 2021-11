U Zadruzi se šuška kako je pjevačica Sandra Rešić navodo imala aferu sa reperom Vukom Mobom, a ona je u razgovoru sa Darkom Tanasijevićem iznjela svoju stranu priče.

Izvor: Instagram/iamvukmob

Sandra Rešić prokomentarisala je navode da je sa reperom Vukom Mobom imala aferu.

"Ne znam odakle je to krenulo, neko mi je rekao da je to poteklo od njega. Ja sam bila šokirana time. Do te informacije, Vuk Mob je bio moj drug. Kad sam izašla odavde, saznala sam da je u nekim porodičnim problemima, vidjeli smo se na moru, rastali u najboljim mogućim odnosima drugarskim. Onda sam se šokirala kad sam čula tu informaciju. Ako je istina da je to od njega poteklo, ne znam šta sam mu loše uradila da bi to tako išlo. Svoj intimni život, nisam nikad pričala o tome, jer mi je već život javan. Mislila sam da nema potrebe da se moj intimni život eksploatiše i da ljudi ispiraju usta sa mnom. Ne jer sam ja svetica, nego jer sam pokušavala da zadržim taj intiman odnos za sebe", rekla je Sandra.

"Čudni su tvoji odgovori. Zbog čega nije niko npr. spojio Magdalenu i Zolu. Ovo se provlači duže vrijeme, neki zadruari uveliki šuškaju, ovaj zna, ovaj je čuo...", dodao je voditelj Darko Tanasijević.

"Žao mi je što je to od njega poteklo. Sve i da je istina, to mene ne povrjeđuje. Vuk Mob je slobodan momak, ja sam ovdje postala slobodna djevojka. Sve i da je istina, šta je problem? Ne moram nikome da se pravdam", istkala je Rešićeva.

"Sve i da ste bili slobodni, možda je neko plakao zbog toga. To saznanje da ste imali aferu bi moglo da uzdrma nekoga", dodao je voditelj.

Vidi opis PROGOVORILA O AFERI S VUKOM MOBOM! Pjevačica rekla svoju stranu priče, voditelj je prekinuo - Možda je neko plakao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 10 / 10

"Pitanje je da li smo imali. Razmišljala sam kako da pričam o ovome, nedjeljama unazad. Onda, prvi instinkt je bio da reagujem kako umijem, da dignem sve na noge. Onda sam shvatila da mogu lepo da pričam o tome i odlučila da to bude ovaj smireni način. Ne smatram da bilo šta što uradim ovde ili tamo, može da se izgubi moj legitimitet. Od afere navodne, pa do bilo čega što može da se pojavi. Neko mi je skoro rekao da moje branjenje, pogotovo nekih situacija, kad krenem da urlam, može da se čita kao odbrana. Da ja zato skačem da sve objasnim. A možda može i ovo moje mirno da se čita tako, a može da se čita i obrnuto. Sve u svemu, samo da završim jednu rečenicu, to je moja stvar", istakala je Sandra u emisiji "Pitanja novinara".

Vuk Mob je u martu sa bivšom vjerenicom Oliverom Konatar dobio ćerkicu Teonu, međutim, njih dvoje su tri mjeseca poslije rođenja ćerkice raskinuli svoju ljubavnu vezu.