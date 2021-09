JA SAM SVAČIJI ROB! Željko Šašić odgovorio na optužbe 17 godina mlađe bivše partnerke! 

Tvrdi da ju je "mučio i maltretirao", pevač iznenađen.

Bivša devojka Željka Šašića, koja je od njega mlađa 17 godina, Plejboj zečica i manekenka Katarini Lazić izašla je u medije i otkrila da je ju je pevač dok su bili u vezi "mučio i maltretirao kao roba".

Katarina je dodala i da je pevač postao hladan i sebičan prema njoj, "da bi na kraju koristio svaku priliku da je vređa", te da je na kraju rešila da se odseli iz pevačevog stana kada više nije mogla da podnese njegovo bahato ponašanje.

Ovim povodom ogalsio se i Željko Šašić:

"Ja ovo ne razumem, majko mila. Šuplja priča. Koga sam ja tretirao kao roba, pa ja sam ceo život svačiji rob. Ustajem jutros i čitam naslove i ništa mi nije jasno", rekao je pevač, te izneo svoje mišljenje o bivšoj partnerki.

"Nemam stvarno komentar. Bila je dobra duša, ne znam šta joj se desilo. Mi nismo zajedno više od tri godine, šta to može da bude, da ona sada priča o vezi sa mnom. Neka priča šta god hoće", rekao je pevač Željko Šašić.

Ipak, sa druge strane Lazićeva u svojoj ispovesti za medije, nimalo nije štedela Šašića:

"Napustila sam Željka kada sam bila svesna toga da više ništa ne želi da uradi za mene. Ponašao se kao da se ceo svet vrti oko njega, svako veče nam je bila puna kuća ljudi. Dolazilo mu je društvo, pijančili su do jutra, od buke i dreke nisam mogla da spavam i radim. Kad pričam o poslu, govorio je: "Šta ćeš ti da radiš, mi nemamo ništa od tvog posla", hteo je da budem kod kuće i da ništa ne radim. Hteo je da me ponizi u svakom trenutku. Malo je falilo da dignem ruku na sebe u trenutku kad sam bila najtužnija. Bila sam depresivna jer sam trpela torturu, o kojoj niko ništa nije znao. On je generalno kukavica, ali, kad su žene u pitanju, glumi da je jak. Da je neki otac, ostao bi uz ćerku Sofiju, povukao bi je sa sobom, borio bi se, ali je odustao. Nije se borio", rekla je između ostalog Lazićeva u svojoj ispovesti za medije.