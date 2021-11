"MASAKRIRALI SU JE U CRNOJ GORI, SVE JE NARUČIO SESTRIĆ": Porodična tragedija Džeja od koje se za života nije oporavio

Pjevaču je ova bol razarala dušu od 2003. godine, a detalji gubitka su strašni.

Izvor: Instagram/dzej_ramadanovski

Džej Ramadanovski preminuo je iznenada krajem prošle godine, izdalo ga je srce koje je punih 17 godina bilo prepuno tuge zbog gubitka od kog se pjevač nikada nije oporavio. Njegova rođena sestra Šeherezada mučki je ubijena 2003. godine u Crnoj Gori, a ono što je najbolnije je što je masakr naručio a i lično prisustvovao sin njihove najstarije sestre.

Džej nikada nije mogao da se oporavi od ovog gubitka, posebno što je znao da je njihov sestrić bio glavni krivac.

“Ne zna se šta je bilo strašnije, bol zbog gubitka sestre, način na koji je umrla ili saznanje da je njihov najrođeniji to učinio. Od tog šoka Džej se nikada nije oporavio. Godinama ga je slika Šeherezadinog leša proganjala. Mučio je sebe pitanjima kako je njegov sestrić mogao to da uradi, da gleda, da ćuti… Džej koji se kao domsko dijete na ulici svega nagledao, on koji je pjesmom svima ulazio u dušu I činio je većom, boljom, nježijom, dušu svog najrođenijeg nije mogao da dotakne i shvati. Džej je identifikovao masakrirano I već raspadnuto tijelo sestre, poznao je po zlatnom lančiću na desnoj nozi, ali od tada njegovo srce se razboljelo i nešto u njemu se nepovratno slomilo”, ispričao je za medije Džejev rođak nakon njegove smrti.

Izvor: YouTube/screenshot/ IDJVideos.TV

Džej je mJesecima pokušavao da nađe sestru, ali nažalost uspIo je da pronađe samo njeno tijelo koje je kasnije morao da identifikuje. Ta slika proganjala ga je godinama.

“Šeherezada je moja starija sestra i nestala je kada je iz Italije, gdje je živjela, svojim kolima krenula u Beograd. – Mjesecima smo njen muž, Italijan, i ja pokušavali da saznamo gdje je. Nagađali smo, da li je oteta i da li je uopšte živa. Pretragu je sproveo i Interpol, ali nikakvih obavještenja koja bi razriješila misteriju nije bilo… Šeherezadino ubistvo je dugo planirano i smišljeno izvedeno. Naručilac ubistva je naš sestrić, sin naše najstarije sestre. On je imao ovlašćenje da vodi poslove Šeherezadine privatne firme u Beogradu. Izgleda da je prilikom ugovaranja i kupovine nekih autobusa utajio 10.000 eura. Napravio je još neke mahinacije i da bi sve to prikrio riješio je da je ubije. Utisci su još stravičniji pošto su naše porodice imućne i zločin zbog koristoljublja je apsurd. Sestrić je saznao kada ona stiže feribotom u luku Bar, otišao je da je sačeka, ali umjesto da je bezbjedno dovede kući, napravio joj je zamku. Ubistvo su izvršila dvojica momaka koje je poveo iz Beograda. Udarili su je tupim predmetom po glavi, pretpostavlja se kamenom, a onda su je tamo ostavili”, ispričao je svojevremeno Džej za “Reviju 92”.

Pjevač je gostujući u emisiji "Balkanskom ulicom" svojevremeno pred kamerama rekao da je njegova najveća tuga smrt sestre.

"Kad mi je poginula sestra. Ne mogu da pričam o tome", rekao je Džej tada sa suzama u očima, a danas njegovi najbliži redovno posjećuju njegovo grobno mjesto i ne mogu da prežale gubitak oca, djeda, prijatelja: