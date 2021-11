ANABELA PLAKALA U EMISIJI UŽIVO! Govorila o Luni, ulozi bake i porodici, pa se SLOMILA pred kamerama!

Anabela Atijas nije mogla da zadrži suze.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Anabela Atijas uključila se u emisiju "Premijera vikend specijal" gde je govorila o svim aktuelnostima iz svog života, a zbog jedne tema se slomila i zaplakala pred kamerama.

"Sad mogu da kažem da sam na putu da se osećam kako treba da se osećam, milion je razloga da budem najsrećnija na svetu i stvarno jesam i zahvalna sam na tome", započela je razgovor.

Budući da se nedavno ostvarila u ulozi bake, Anabela je otkrila i kako se povodom toga oseća, ali i kako se snalazi.

"To je neka nova vrsta ljubabvi, odlično sam se snašla u ulozi bake, to je meni prirodno, imala sam 9 godina kada mi se rodila mlađa sestra. Obožavam da se igram sa decom. Ne smeta mi kad me zovu baka Anabela, to je onako kako treba, tim redosledom da idemo. Ponosna sam na Lunu kako je jaka, mlada i hrabra žena koja je preko noći promenila način života. Iznenadila me je, i kod nje je to prirodno došlo, talentovana je da bude mama. To prvenče u kom uživa, nekad me podseti na mene kada sam dobila nju. Nije imala lak put ali izborila se i sada kada drži svoju devojčicu u rukama, očigledno da je sve to bila cena za ovo što je dobila", priča pevačica.

"Ne doživljavam više stvari tragično kao ranije. Kockice se sklapaju, na ovo sam čekala i trebali bi da budemo zahvalni na onome što imamo, da radimo na sebi i to je tako. Mislim da ljubavi nikad u suštini ne fali, ako i sam sebe ne voliš dovoljno. Ljubavi nikada neće faliti ukoliko smo srećni i zadovoljni. Treba krenuti od sebe. Nisam gubila, to je sve bio moj put da bih danas imala sve ovo što imam. Nekada smo morali da se udaljimo, ali poenta je da smo se vratili i ishod je najbitniji. Kod mene je sve okej, ne žalim se", dodala je.

Anabela Atijas

Izvor: Pink tv screenshot

Pevačici je nedavno preminuo deka za kog je bila vrlo vezana, te se u toku priče o njemu rasplakala.

"Mnogo me detinjstvo veže za njega, te oči koje je Luna nasledila. Teško sam podnela njegov odlazak. Bio je stvarno veliki čovek", istakla je Anabela kroz gorke suze.