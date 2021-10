"OVO JE MOJA SMRT" ANABELA ATIJAS HTELA DA SE UBIJE: Pevačica otkrila jezive detalje

Pevačica Anabela Atijas otvorila je dušu o svojoj nikad preželjanoj ljubavi.

Pevačica Anabela Atijas već nekoliko godina se povukla sa muzičke scene, prepustila se roditeljstvu i odgajanju dece, a njena prošlost i dalje je mnogima intriga.

Poznato je da je Anabela bila u braku sa denserom Gagijem Đoganijem, sa kojim se razvela nakon 14. godina braka. Međutim, malo ko se seća Anabelinog momka Nikole, zbog kog je pomišljala da sebi oduzme život. Nikola je bila Anabelina najveća i nikad prežaljena ljubav, koja je tregično nastradala, a ona je u svojoj iskrenoj ispovesti priznala da je pomišljala da sebi oduzme život zbog njega.

"Nisam nikada pokušala da oduzmem sebi život, ali sam poželela tada, da. To je nešto što mogu da nazovem možda mojom smrću", ispričala je Anabela.

Pevačica Anabela Atijas vrlo rano ostala je bez majke, odnosno, ona ju je napustila, ali kako tvrdi nikad nije osećala njeno odsustvo, budući da je svaki dan dolazila da je obilazi. Naime, Anabelina majka ju je napustila zbog drugog čoveka, za kog se udala i sa kim je počela da živi, a evo kako je svojevremeno pevačica pričala o tome.

"Ne. Ona jeste otišla iz naše kuće, preselila se sa drugim suprugom da živi, ali tu je svakodnevno bila, obilazila me je i trudila se da bude najbolja majka na svetu. Mislim da je to danas ostavilo na meni traga kao na ženi i mislim da je to, onako, nešto što me je pokvarilo kao osobu", govorila je Anabela.