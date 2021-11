SIN SNEŽANE ĐURIŠIĆ UKRAO PAZAR PICERIJE U KOJOJ JE RADIO? "Kola je s ključevima ostavio na ulici": oglasila se vlasnica

Vlasnica picerije optužila sina Snežane Đurišić, Marka Gvozdenovića, da joj je navodno ukrao cio pazar dok je radio dok nje.

Sin Snežane Đurišić Marko Gvozdenović, navodno je opljačkao jednu piceriju u kojoj je radio.

Vlasnica picerije tvrdi da je ukrao pazar, a kola ostavio na ivičnjaku sa ključevima, te da ih je srećom pauk odnio. U razgovoru za Kurir, ona je ispričala kako i kada je došlo do incidenta sa naslednikom poznate pjevačice.

"Bio mi je potreban vozač za dostavu hrane iz restorana i zaposlila sam Marka, koji se, eto nije dugo zadržao kod mene. Sve je počelo kada je pozvonio službeni telefon i mušterija je pitala kada će stići njena dostava. Radi se o porudžbini koja je već trebalo da bude na adresi. Pozvali smo Marka, koji je nešto počeo da petlja. Pitala sam ga gdje je i šta je sa dostavom, on mi je rekao da ju je ostavio na adresu. Znala sam da nešto nije uredu. Ja sam mu rekla da se nalazim ispred restorana i da dođe, a on mi je tada odmah prekinuo vezu", rekla je Zdravićeva i dodala:

"Marko je pojeo spornu dostavu. Meni to stvarno ne smeta, možda bih mu rekla da to ne radi više. Tog dana on je imao nekoliko adresa na kojima je isporučio hranu, i taj pazar nisam dobila nikada. Vozio je automobil dok je imalo gorivo u njemu, a onda ga je ostavio na ivičnjaku u Vojvode Stepe, gdje ga je zaplijenio pauk i odnio u parking servis na Adi Ciganliji. Iskreno kažem, hvala Bogu da je nađen. Neko je mogao da ga odveze jer je ključ ostao u njemu", tvrdi vlasnica restorana.

Slučaj je prijavila policiji koja je uhapsila i privela Gvozdenovića, ali je brzo pušten.

"Prema tvrdnjama tužilaštva, oni nemaju zakonskog osnova da Marka krivično gone. U SUP-u Novi Beograd su mi rekli da je on njima od ranije poznat, da ovo nije prvi put, ali da oni ne mogu ništa, jer sam mu svojevoljno dala auto! Pa nisam ja njemu poklonila kola, nego sam mu dala sredstvo za rad kojim će se služiti u toku smjene, a on je uzeo i otuđio ga", tvrdi Elizabeta koja kaže da njegovu majku poznaje dugo.

"Snežanu i njenu sestru poznajem dugo, mi smo iz istog kraja. On je čak nekima pričao i da mu je tetka umrla kako bi izvukao sažaljenje i 'izvukao se' od kazne. Čula sam da je mnoge prevario i pokrao i kada bi se javili mi bi smo mogli da pokrenemo jednu zajedničku tužbu kojm bi mu stali na put", navodi ona.

Đurišićeva kao ni njen sin Marko se još nisu oglašavali ovim povodom.

Ranije se za medije oglasio i vlasnik jednog ribljeg restorana kod kog je Gvozdenović radio u avgustu ove godine, kao i da se na poslu zadržao dva sata i za to vrijeme je navodno "uspio da ga opljačka".