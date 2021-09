SIN SNEŽANE ĐURIŠIĆ OPLJAČKAO DVA RESTORANA? "Bio na poslu DVA SATA i ukrao pazar" - oglasio se vlasnik!

Vlasnik ribljeg restorana optužio sina Snežane Đurišić Marka Gvozdenovića, da ga je "opljačkao za dva sata"

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Sin Snežane Đurišić Marko Gvozdenović, navodno je opljačkao je riblji restoran na Banjici u kojem je radio dva sata.

Vlasnik ribljeg restorana Nenad Stojiljković, rekao je da je Gvozdenović radio kod njega u avgustu ove godine, kao i da se na poslu zadržao dva sata i za to vrijeme je navodno "uspio da opljačka 20.000 dinara (oko 160 eura)".

"Prijavio sam ga policiji, ali su oni nemoćni. Rekli su mi da ne mogu da vode postupak protiv njega jer se to ne tretira kao krađa, nego kao pronevjera. Marko je došao kod nas 21. avgusta, molio nas da ga primimo, rekao je da mu se dijete povrijedilo prilikom pada s motora. Kukao je da nema posla i para, i tako smo mu dali šansu, kao i mnogima prije njega. Došao je na posao, dobio od nas auto za razvoz i poslali smo ga da odnese jednu isporuku. Nakon dva sata je nestao zajedno sa pazarom. Auto je dovezao do restorana, ostavio ključeve u vozilu i nestao", rekao je vlasnik restorana za Kurir i dodao:

"Ne javlja mi se na pozive. Napisao sam mu na Instagramu da sam ga prijavio policiji, a on mi je odgovorio "okej". Uopšte ga to nije dotaklo. U obližnjoj prodavnici su nam rekli da je Marko tog dana dolazio kod njih na svakih 15 minuta i kupovao po jedno unuče rakije. Od jednog konobara sam čuo da je on sin Snežane Đurišić i odmah sam se sjetio tekstova iz medija u kojima je pisalo za njegovo problematično ponašanje. Htoi sam istog trenutka da ga otpustim, ali me taj kolega zamolio da mu dam šansu jer se navodno promijenio".

Stojiljković dodaje da "nije jedini kojeg je Snežanin sin ojadio".

"Marko mi je rekao da je radio u jednom kineskom restoranu, pa sam ih pozvao i oni su mi to potvrdili i rekli da je i njih opljačkao. Moj cilj je da upozorim ljude da znaju s kim imaju posla, da se ne desi da mu neko da šansu i prođe kao ja. Čuo sam od jednog kolege koji poznaje Marka da je opelješio i rođenu tetku, koja je kod njih došla iz Amerike u goste. Mrtav pijan joj je ukrao torbu, uzeo novac iz nje i bacio je. Nisu mogli da nađu ni pasoš, molili su ga da im kaže gdje su dokumenta, a on nije htio".

Pjevačica ni njen sin se nisu oglašavali ovim povodom.