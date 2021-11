DESILO SE I RANIJE, PA ZAŠTO NE BI I SAD?! Aleksandra Prijović reagovala na priče da se razvodi od Filipa

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović u braku su od 2018. godine.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović uživaju u porodičnoj idili zajedno sa sinom Aleksandrom s kojim žive u luksuznoj vili na Bežanijskoj kosi.

Iako je njihov brak jedan od najskladnijih kada su u pitanju javni parovi, što i sami ponekad ističu i pokazuju na društvenim mrežama, često su na meti raznih priča, pa tako i priča o razvodu.

"Razveli su me već koliko puta. Kada smo tek počeli da se zabavljamo, na svakih par meseci smo bili vereni, ne znam koliko puta, dosta baš", prokometarisala je Aleksandra "čaršijske priče".

Kao i njene brojne koleginice, pa i Lepa Brena pre svega, i Aleksandra se može pohvaliti glumačkim iskustvom, budući da je u serij "Ubice moga oca" imala zapaženu ulogu.

"To je bilo zaista jedno prelepo iskustvo iako nisam bila za to, jer nikada nisam glumila, ali, eto, nagovarali su me da probam.Uradila sam to, ali sada ne bih prihvatala jer nisam glumica, ali bilo je zanimljivo, svašta sam nešto naučila", iskrena je bila Aleksandra i dodala:

"Pevačica je bila u pitanju pa mi je bilo lakše. Nije bilo potrebe za prevelikom glumom, ali sam imala ozbiljnu tremu".

Aleksandra i Filip pokazuju ljubav i na društvenim mrežama:

(MONDO/Grand.onine)