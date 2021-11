NIKOLIJA PROGOVORILA O RELJINOM NEVJERSTVU: Javnost je brujala o ZGODNOJ PLAVUŠI, a evo šta kaže pjevačica!

Nikolija Jovanović komentarisala priče da ju je Relja prevario.

Izvor: Instagram/nikolijaofficial/ATA Images/Antonio Ahel

Na Tviteru se nedavno pojavila priča da je Relja Popović uhvaćen u prevari, te da je sa nepoznatom plavušom razmjenjivao nježnosti u jednom bioskopu.

Ubrzo se ispostavilo da je ta plavuša zapravo Nikolija, Relja je napisao da je "istina da ima novu dejvojku", poslije čega se i pjevačica oglasila s "dokazom".

Nikolija je nedavno komentarisala da ju je "veoma nasmijala šala o Reljinom nejverstvu", a sada je istakla da između nje i njenog supurga postoji veliko povjerenje.

"Jako sam mirna. Postoji to povjerenje. On me čini mirnom i spokojnom. Nemam razloga da se osećam ljubomornom. Kada bih bila nešto ludo ljubomorna, mislim da bih odlepila zbog količine nastupa i fanova, koliko ih imamo. Njegovi fanovi su većinom žene, kao i moji. Imamo potpuno drugačije filtere za ljude, za djevojke i za sve to", rekla je pjevačica za "IDJ" i dodala:

"Na primjer, neko ko nije iz javnog života, kada bi prišla neka djevojka njenom dečku ili kada bi ga povukla da se slikaju, vjerovatno bi ona odlijepila. Ja to tako ne vidim. To mi je posao".

Potom je otkrila i da li je Popović ljubomoran na njene muške pratioce:

"Nije. Mogu da otkrijem da ih imam veoma malo. Ušla sam na statistiku Instagrama prije neki dan i prati me 75% žena. Mi žene mnogo više stvari radimo zbog žena i sebe nego zbog muškaraca", istakla je pjevačica.