NINU BADRIĆ MUVAO SLAVNI HOLIVUDSKI GLUMAC: Pevačica otkrila sve detalje, priznala i zbog KOGA ga je odbila!

Nina Badrić priznala da ju je "startovao" poznati glumac.

Izvor: Instagram/badrich

Nina Badrić iznenadila je sve priznanjem da ju je jednom prilikom u Monte Karlu pozvao na večeru holivudski glumac Kevin Kostner.

Pevačica je za medije otkrila sve detalje, ali i istakla da sada žali što ga je odbila zbog svog tadašnjeg dečka.

"To je tako kada si klinka. Tada sam imala 25, 26 godina. Nalazila sam se tom prilikom u Monte Karlu na jednoj gala večeri i dodeli nagrada. Kevin Kostner me pozvao na večeru, a ja sam bila sigurna da je u pitanju šala", rekla je ona, pa dodala:

"To je tako kada si mlad i nemaš samopouzdanja. Pomislila sam: 'Ma da, od svih žena po Monte Karlu, baš će mene da pozove na sastanak'", kazala je Badrić u veb-serijalu "Fakap" i naglasila da je to bilo otprilike u vreme kada je snimio film Telohranitelj.

"Video me u jednom klubu i poslao je asistenta koji me celu noć ganjao. Pitao me 500 puta želim li na večeru s njim. Na kraju mi je prišla jedna novinarka iz Beograda, otprilike oko dva ujutro, i pitala me: 'Pa šta je bre s tobom, Nina?' Ja sam tada bila zaljubljena u nekog idiota iz Zagreba, a kada sam rekla njegovom asistentu da imam dečka, on me samo pogledao i zahvalio. Ko zna što je mislio u glavi", istakla je Nina.

"No, da mogu vratiti trenutak, naravno da bih izašla na večeru s Kevinom Kostnerom, meni je sve to skupa selo tek nakon nekoliko godina", priznala je hrvatska pevačica.