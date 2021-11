NA NJU POTROŠIO ČITAVO BOGATSTVO! Ana Korać progovorila o novom dečku - otkrila KO JE i podelila detalje romanse!

Ana Korać progovorila o novom dečku.

Izvor: Instagram/ana_korac/prinstcreen

Dečko Ane Korać našao se u žiži komentarisanja kada je starleta otkrila da je od njega dobila automobil od 70.000 evra, ali je isti poklon dobio i njen pas, te je za njegov automobil dao 400 evra.

Starleta ne krije koliko je srećna zbog pažnje koju dobija, a sada je otkrila i da je vrlo zaljubljena.

Takođe, Ana je istakla da njen dečko nije poznat javnosti, ali i da je njihova ljubav sveža i još uvek na početku.

"Imam dečka. To je nešto sveže, nešto novo. Nije ozbiljna veza, na početku je. Jako mi je lepo, zaljubljena sam. Ja sam uvek zaljubljena. Uvek kad imam vezu, zaljubljena sam, imam te leptiriće, to me radi. Odavde je, iz Srbije. Nije poznat, poznat je mom društvu. Nije iz rijalitija niko", rekla je Ana Korać u emisiji "Pitam za druga".