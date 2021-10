GARDEROBER, KREVET SA BALDAHINIMA I AUTOMOBIL OD 400 € ZA PSA! Ana Korać razbesnela javnost - "Nije sve u NOVCU!"

Ana Korać ugađa svom psu na sve moguće načine.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Ana Korać nigde ne ide bez svog psa Stikera koji joj je centar sveta i kog redovno daruje skupocenim predmetima zbog čega se često našla na meti negativnih komentara.

Nakon što je priredila rođendansku žurku svom ljubimcu, obezbedila mu garderober, krevet sa baldahinima i skupa kolica, Ana se nedavno pohvalila i automobilom koji su i ona i njen pas dobili od njenog dečka.

Starletin dečko iskeširao je 70.000 evra za njen automobil, dok je za Stikerov dao 400, a Ana ne krije koliko je srećna zbog pažnje koju dobija.

"Tačno je da smo moja bebica Stiker i ja dobili nove automobile. Ne znam šta je ljudima tu čudno? Ja Stikera volim kao da sam ga rodila i ljudi kojima je stalno do mene to znaju. Baš zbog toga se svi trude da kupe nešto i njemu kada kupuju meni. Iskreno da vam kažem, više me je obradovao njegov BMW nego moj, koji je mnogo skuplji. Nije sve u novcu, neke stvari su i u pažnji koju vam neko pokaže. Ovim gestom je meni neko rekao da me mnogo voli i da zna do kojih mi je stvari stalo", kaže Ana.

Ona objašnjava da se prema svom pomerancu ponaša bukvalno kao prema detetu.

"Kao što ljudi brinu o svojoj klincima, ja tako brinem o psu i ne vidim ništa loše u tome. Vodim ga redovno kod veterinara, ide kod frizera, gde ga šišaju, parfemišu i sređuju mu noktiće. On ima i svoj garderober, stvari mu kačim na male ofingere. Kupila sam mu i krevetić sa baldahinom. Slavim mu rođendane kao svom detetu. Sećam se da su se ljudi šokirali kada sam mu napravila žurku sa sve tortom, balonima i dekoracijom, ali šta da im radim. On je moj život, moja bebica i hoću da mu priuštim sve što mogu", poručila je starleta.

Pogledajte njihove fotke: