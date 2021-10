IZJAVE ANE KORAĆ: Prije bih bila sa bogatim a lijenim, podržavam s*ks u rijalitiju i nisam starleta, imam svoj posao

Ana Korać progovorila o muškarcima, prevari, silikonima, seksu u rijalitiju...

Izvor: instagram/printscreen/ana_korac

Ana Korać je jedna od djevojaka koje su svoj izgled potpuno transformisale, više ne liči na sebe, a muškarci lude za njom. Međutim, sada je i ona otkrila šta traži od njih, da li bi im oprostila prevaru, ali se dotakla i žena lakog morala.

Iako možda ne djeluje tako, Ana je otkrila da je po jednom pitanju vrlo staromodna, a to je pitanje braka i djece. Ona se slaže da djecu treba rađati isključivo u bračnoj zajednici.

“Apsolutno! Ja sam staromodna po tom pitanju. Prvo vjeridba, pa svadba, pa tek onda dijete. Ne bih voljela da moja djeca odrastaju u vanbračnoj zajednici”, rekla je Ana.

A na pitanje da li bi muškarcu oprostila prevaru, bila je striktan:

“Prešla bih bagerom preko muškarca koji me prevari. Nikako ne treba oprostiti preljubu, jer onaj ko to jednom učini, opet će. Kada bih saznala da me momak vara, ostavila bih ga bez razmišljanja. Šta će mi onaj kojem se sviđaju druge djevojke.”

Poznato je da je Ana u sebe ugradila dosta silikona, a sad je otkrila i kako to prolazi kod muškaraca, da li su im privlačnije prirodne žene ili žene sa silikonima.

“Sve zavisi, mene svi muškarci vole. O ukusima ne treba raspravljati. Ja imam sreću da se uvijek dopadnem onom muškarcu koji se meni svidi. Imam sreće u ljubavi”, otkrila je Ana za Informer.

Pred Anu su stavljena dva tipa muškaraca pa da odabere – bogat i lijen ili siromašan ali vrijedan.

“Bogat i lijen. Šta će mi neko ko je vredan ako ne može da obezbedi uslove za normalan porodičan život. Ja sam ambiciozna osoba, želim da sjutra moja djeca studiraju u inostranstvu, da putuju i imaju sve što požele”, objasnila je Ana.

Anu često nazivaju starletom, a njih nerijetko porede sa ženama niskog morala, evo kako ona govori o tome i da li sebe smatra takvom ženom.

“Ne smatram sebe starletom, ai ta riječ je postala tako ofucana. Ja imam svoj posao, reklamiram razne brendove od kojih dobro zarađujem, tako da nisam osoba koja se samo slika i nema zanimanje.

Koraćeva je nekoliko puta bila učesnica rijalitija ali javnost nikada nije gledala njeno golo tijelo uživo, što nije rijedak slučaj sa ostalim učesnicama. Evo kako ona to komentariše.

“Nije ukoliko osoba koja se skine ne izgleda jeftino. Ne volim vulgarnost, ali ženski akt je prava umjetnost. Što se seksa u rijalitiju tiče, uvijek sam za to, ali isključivo ako je neprimjetan, odnosno ako gledaoci ništa ne vide. Sve drugo je degutantno”, zaključila je Ana za Informer.