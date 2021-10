Ana Korać žali Dejana i ne može da shvati da Dalila radi takve stvari na njegove oči.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Drama koja se sinoć odigrala u Zadruzi, nakon što je Dejan Dragojević odgledao snimak Dalile i Filipa na kojem se ljube i razmenjuju nežnosti, šokirala je i potresla i bivše učesnike rijalitija.

Ovim povodom oglasila se Ana Korać, bivša devojka Dejanovog brata Davida Dragojevića, i istakla da joj je veoma mučno gledati Dejana u ovom stanju, kao i da nije očekivala da će stvari toliko izmaći kontroli.

"Meni je tu žao Dejana, ja njega, iskreno, ne mogu da gledam. Pratila sam juče onu igricu s parovima, baš mi je bilo teško. Jako mi je žao njega, iskreno, ne znam šta bih rekla. Ne znam odakle joj želudac da tako nešto može da radi, a do juče su bili u velikoj ljubavi... Ne znam šta je u njenoj glavi, niti kako može, ne shvatam! Meni je žao njega, a on mi nije ništa, stranac jedan običan, a ne ovo... Voleo ju je više od sebe. A za ovo dvoje nemam komentar, baš su mi onako... Bljak!", rekla je Ana, koja nije očekivala da će zaista doći do toga da Dalila stavi tačku na brak.

"Nisam očekivala, mislila sam da se sprda, da je sve to igra. Međutim, kako je to otišlo dalje, naravno da se zaljubila. Zaljubila se toliko da ne vidi prst pred okom! Ali, opet... Šta, kao, nije u braku?! Pa naravno da je u braku, sa čovekom je tu i dalje, on jadan nosi onaj prsten... Njega mi je najviše žao. To je prevara, vara ga na njegove oči! Odvratno, odvratno, odvratno! Mogla je bar da sačeka, da mu kaže da se ohladila, da ne ide više, a ne da se preko noći smuva s novim frajerom. To mi je odvratno, ja za to ne bih imala srca, to da uradim... Da ga varam, a on da pati. Ovo je prevara, ona je udata, a ne slobodna žena", izjavila je.

Vidi opis ODAKLE JOJ ŽELUDAC DA TO RADI?! ODVRATNO, BLJAK! Ana Korać šokirana Dalilinim ponašanjem, posle drame ju je URNISALA! Dalila i Filip se ljube Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ana je otkrila šta posle svega misli o Dalili i o njenom odnosu s Filipom Carem.

"O njoj nemam nikakvo mišljenje. Verovatno je i sama očekivala da će sve ovo da se desi. Ugušio ju je taj brak, dosadno joj je bilo... I ugojila se, nigde nije išla, samo je jela i spremala ručak, ko neka baba od 80 godina. Ovo njoj prija, to je ona, samo je čekala da nešto ovaj mučenik uradi... A ništa nije ni uradio! Nego se setila poruka od pre 4 godine i kao: 'Šta si ti radio pre 4 godine?'! Koga briga šta je radio?! I da je radio, prešla si mu preko toga, nego se sad baš setila! Samo je tražila razlog da sve svali na njega! Jadan, mučenik, toliko mi ga je žao da ne znam šta bih rekla. A Filip će je izgustirati čim bude ušla neka druga koja mu se bude svidela, biće - Dalila, pa-pa! Ali, naje*aće on tu", poručila je.

A na pitanje da li misli da će se Dejan posle svega pomiriti s porodicom i okrenuti njima, rekla je:

"Ovo je najteže pitanje. To samo on zna, ali mislim da hoće. Ne odmah, trebaće mu vremena da razmisli o svemu i da vidi ko je uz njega, ako izađe sam. Ko zna šta će se tu još izdešavati. Stvarno bih volela da se vrati kući, da budu konačno normalna porodica, jer znam koliko ga vole svi. Davidova mama, David, sestra, baka... Ne da ga vole, nego samo pričaju o njemu. Ja bih stvarno volela da se nekako pomire".

Dejan je sinoć doživeo šok, razbijao, teško disao, plakao i kukao, a u jednom momentu je obučen uskočio u bazen.