DEJAN PRIZNAO DA LI BI OPROSTIO DALILI JAVNU PREVARU! Dragojevićka se obrušila na supruga i otkrila ovaj DETALJ o NJEMU!

Dejan Dragojević ustao je za crnim stolom i otkrio da li bi oprostio Dalili Dragojević preljubu, a Dalila je otkrila da Dejan nije radio dok su bili u braku.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Da li on plače zato što dok je bio sa Dalilom ništa nije radio, sve je bilo na njenim leđima? - pročitao je voditelj pitanje.

- Nije istina, sve što smo radili, radili smo zajedno. Ja sam htio da se ona uzdigne iznad svake situacije, htjeli smo nešto drugo, ali mi je bilo bitnije da se izvuče iz depresije, pa je ona otvorila salon. Dogovor je bio da posle ovog rijalitija ja otvorim nešto za sebe. Često je govorila da samo treba da je volim i da budem tu - odgovorio je Dejan.

Da li je Dejan ikada igdje radio od kako je u braku sa tobom? - pitao je voditelj.

- Od kad je sa mnom? Ne, nije imao posao, nije radio - odgovrila je Dragojevićka.

Kažeš nećeš oprostiti majci, sestri i bratu, a rekao si da bi oprostio Dalili - glasilo je pitanje.

Dejan otkriva da li ce oprostiti dalili Izvor: YouTube

- Ko je rekao da ću oprostiti? Mene svaka riječ koju doneseš ovdje Milane, mene ona odbija od toga. Meni ovo nije normalno, ja nju ne poznajem. Sve će se završiti onako kako treba. Da je volim, volim je, da mi je krivo, krivo mi je - rekao je Dejan.

- Zato što ti nisko udaraš. Ja sam njemu zamjerala to što udara nisko zadrugare, zamisli šta bi tek meni rekao. Ne zanima me šta ima on da kaže i drago mi je što se ovo u njemu budi. Zamisli ti da ja njemu svaki dan vičem da je najbolji i tako to, tako bi mu davala lažnu nadu, ovako je bolje da mu kažem šta imam. Bitno mi je da izađem sa kosom a ne bez kose - rekla je Dalila.

- Ona ima potrebu da razglaba, da skače i ostalo...Skočila kao oparena zbog ajvara, ajde molim te - rekao je Car.