NE ZNAM DA LI ĆE SE DALILA VRAĆATI U OČEVU KUĆU: Dejanov tata očajan! Neće da čuje za snajku, a evo šta su rekli njeni

Dalila Dragojević definitivno je osramotila dvije porodice, a evo kako oni komentarišu javnu prevaru i ostavljanje muža pred kamerama rijalitija.

Dalila Dragojević prevarila je i ostavila supruga Dejana Dragojevića pred kamerama rijalitija “Zadruga” a svoju porodicu osramotila, dok je Dejanovu i osramotila i povrijedila. Tim povodom oglasio se Goran Dragojević, Dejanov otac, i prokomentarisao situacije u kojima se našao njegov sin.

On je istakao kako ga mnogo boli što gleda kroz šta njegov sin prolazi, kako se povrjeđuje i pati, ali da nikako ne bi trebao da napusti rijaliti jer bi onda dobio kaznu od 50.000 eura.

“Ne znam šta više da komentarišem, više nema stomak da to gledam, pokušavam da se isključim iz cijele te priče jer mi ništa nije jasno. Boli me kada gledam svoje dijete kako se samopovrjeđuje, mislim da ni jednom čovjeku nije prijatno da gleda one scene, a posebno roditelju da gleda svoje dijete u tim stanjima. Osjećam se prevareno i slagano, ne interesuje me više ta priča, nezahvalno je bilo šta govoriti dok ne popričam sa njim. Pročitam šta moram, vidim, ali trudim se da se što manje nerviram jer ne mogu ništa da promijenim”, rekao je Dejanov otac za Kurir.

Goran smatra da bi mu razgovor sa sinom dosta značio.

“Volio bih da produkcija Dejanu obezbijedi poziv sa mnom, bio bih im veoma zahvalan. Mislim da bi mu to pomoglo, da bi pozitivno uticalo na njegovu psihu. Rekao bih mu da se mane Dalile, da samo gleda naprijed i da se ne osvrće. To bi bilo dovoljno, on bi tačno razumio šta to znači i kako treba dalje. Podsjetio bih ga zbog čega je ušao i da treba da izdrži do kraja. Dalili se ne bih obratio, ne bih je pogledao, jer takve osobe ne zaslužuju riječ jednu od mene da dobiju”, kazao je Goran i otkrio da ga sinovo ponašanje u rijalitiju iznenađuje, i da niko od njega nije očekivao ovakve stvari.

“Dejan nikada nije bio ovakav, skakanje u bazen i to nanošenje fizičkog bola sebi me je ostavilo bez teksta, on nikada ništa slično nije učinio. Kompletno Dejanovo ponašanje u Zadruzi mene iznenađuje i zabrinjava. Sa Biljanom sam u kontaktu, ali slabo, ona idalje sve prati... Sa Dalilinim ocem se nisam čuo nekoliko dana. On je čovjek kao i ja iznanađen i u šoku, on voli Dejana i ne zna kako je došlo do svega ovoga. Ne znam da li će se Dalila uopšte vraćati u očevu kuću, nije na meni da govorim o tome. Ne podržavam Dejana da napusti rijaliti i to bih mu rekao. Dobio bi kaznu od 50.000 eura”, ispričao je pa dodao:

“Kakvo bježanje, mislim da on neće sebe više povrjeđivati, mora da izgura unutra, valjda se neće više udarati, dovoljno je pametan. Dejan nakon rijalitija može da bude kod mene, a on ima i kuću tamo, koju su zajedno napravili pa može i u nju da se vrati. Kakve veze ima što je ta kuća na imanju njenog oca, pa on je zajedno sa njom radio i ulagao u to, on može da se vrati gdje god želi, ima gdje. Uvijek može i kod mene, ja sam sam u kući. Dejan nikoga nije obrukao i prevario, njemu su sva vrata otvorena.”

Goran je razjasnio i porodične odnose i to da mu nije jasno zašto Dejan misli da su ga svi odbacili kad nije tako.

“Davidu nije lako, on voli Deju, brat mu je. Dejana niko nije odbacio, ne znam zašto on tako govori, bude mi žao kada to čujem. Te neke situacije, koje su se dešavale dok je živio sa Biljanom i Davidom, ja ne znam. Ne vjerujem da bih ponovo prihvatio Dalilu za snajku. Ona je stvarno super bila godinama, ne znam šta joj se desilo. Kada bi Dejan to odlučio, ne znam, ako joj on oprosti šta ja tu mogu”, zaključio je Goran.

