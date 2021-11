AKO SE RAZVEDE, MRTVA JE ZA MENE! DALILIN OTAC OČAJAN: Ona laže, a tog idiota ne želim nikad da vidim! ZAVILA ME U CRNO

Dalilin otac je potresen zbog situacije u kojoj se našao zbog ćerke.

Iako Dalila Dragojević u Zadruzi stalno ističe koliko joj otac znači i koliko je vezana za njega, Huso Mujić ističe da ćerku više nema, nakon javne preljube koju je imala u rijalitiju.

Dalilin otac već je rekao da će kuću u kojoj su njegova ćerka i Dejan živjeli do ulaska u Zadrugu prepisati Dejanu, jer samo njega podržava u cijeloj priči.

"Nisam dobro, kako ću biti? Ogorčen sam i na sve ovo gledam s gađenjem. Neprijatno mi je, i meni i celoj familiji. Samo Dejana podržavam", rekao je za Kurir Huso, koji za zeta ima samo reči hvale.

"On to nije zaslužio. I Dalila je bila normalna do prije mjesec dana. Ostavili su auto ovdje kod mene, ključeve od kuće, ljubimce, sve je bilo kako treba kad su krenuli za Beograd. Ostavila je dobrog čoveka zbog bijednog i nikakvog kriminalca i siledžije. Lijepo su sve sredili ovde, imaju sve u životu, i da Dejanu napravi tako nešto, i to njemu pred očima, strašno", izjavio je, a o sadašnjem partneru svoje ćerke Filpu Caru nema lijepo mišljenje.

"Nikada tog idiota ne želim da vidim. Nema šanse da ga Dalila dovede ovdje. Gdje će ga dovesti? Ona kuću ovdje više nema. Nema šanse ovde da dođe, nije mu to onaj pogani krevet iz Zadruge, pa da Dejan izađe, a on da legne u njega kad hoće. Nemaju šta da traže ni on, a ni ona ovde, takva mi ne treba. Dejana ne bih izdao u životu, nema tih para. Njega svi vole u selu, dečko je za primer. Samo bih mu, da mogu, poručio da se ne nervira, da ne lomi ruke i da se ne povrjeđuje, nisu vrijedni toga."

"Ovdje svi samo o tome pričaju i ogovaraju, ali niko preda mnom, nego okolo. Malo je selo, to je bruka i sramota šta Dalila radi. Kad vidim te scene, pozli mi. Ja sam ovdje u prodavnici u selu, moram da radim. Otkad je sve to počelo, ne smijem da odem u neki veliki market po robu, gdje će me narod zaustavljati i pitati svašta o njima. Gde su oni nekad išli u kupovinu, ja ne idem, sramota me je. Mnogo ljudi i blokiram, vrijeđaju me, kao da sam ja kriv nešto", dodao je Dalilin otac, koji će svoju imovinu prepisati zetu.

"Dejan ima ovdje svoju kuću, veliku. Neka ona priča sada kako ne voli da dolazi ovdje, i ne mora. Ta kuća gde su oni do sada živjeli vodi se na mene, a kad Dejan dođe, ja ću je prepisati njemu. A on neka radi s njom kako hoće i šta hoće posle. Čujem se s Dejanovim ocem, u kontaktu smo, čovjek je isto u šoku. Ona laže. Nikakvih problema nije bilo između njih. Nisu se odvajali jedno od drugog ovdje. Nije bilo nikakvih svađa i nije tačno da je problem nastao zbog gubitka bebe. Ona ne shvata da Filip nije zaljubljen u nju, da mu ona nije prva tu", vidno je potresen Huso Mujić.

Dodao je i da, ukoliko se Dalila zaista bude razvela od supruga, on ćerku više neće imati.

"Dalila je mene zavila u crno. Ona je sve već izgubila, džaba joj i ako pobijedi i dobije tih 100.000 evra. Obraz je najskuplji na svijetu. Ukoliko se bude razvela od Dejana, mrtva je za mene, tako mi Alaha! Ja ćerku više nemam. To zna i ona. Preko toga ne prelazim, time bih izdao Dejana, a to ne bih u životu uradio. Svega će tu biti, a njenog kajanja najviše. Nema njoj života bez Dejana", poručio je Dalilin otac.