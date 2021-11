Miloš Biković važi za opasnog frajera, a njegovom šarmu nisu odoljele Srpkinje, kao ni Ruskinje, međutim zbog dvije bivše djevojke glumac se nedavno našao u centru skandala.

Izvor: Instagram/arinavoloshina/sebastijanovicbrankica/Profimedia/MONDO/Stefan Stojanović

Jedan od najuspješnijih srpskih glumaca, sada i producent, osvaja glumačku scenu ne samo na Balkanu, već i u Rusiji. Pored talenta, neosporan je njegov dobar fizički izgled, pa MIloš Biković važi za jednog od najpoželjnijih frajera.

Kad se pogleda spisak njegovih "simpatija" na njemu se nalaze samo lijepe žene. Naravno, i Srpkinje, i Ruskinje. Jedna od njegovih prvih djevojaka, sa kojm se zabavljao još na fakultetu, bila je glumica Anja Alač. Kćerka glumaca Vesne Čipčić i Aleksandra Alača, osvojila je Miloša svojom vanvremenskom ljepotom. Bili su gotovo 10 godina zajedno, ali njihova mladalačka ljubav nije opstala.

Ipak, par je do danas ostao u dobrim odnosima, pa se često viđa na zajedničkim okupljanima kolega sa klase, takozvanih "klasića".

Vidi opis ZA BIKOVIĆEM SU LUDJELE SRPKINJE, ALI I RUSKINJE! Ljubio je samo ljepotice, a zbog 2 se našao u centru SKANDALA Anja Alač Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/anja_alac Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram/anja_alac Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/screenshot/Južni vetar Br. slika: 7 7 / 7

I sledeća djevojka Miloša Bikovića bila je sa Fakulteta dramskih umjetnosti, glumica Brankica Sebastijanović. Kad su se zaljubili, ona je još uvijek studirala, a on je tek započinjao uspješnu filmsku karijeru.

Brankica Sebastijanović

Izvor: Instagram/sebastijanovicbrankica

Razlozi raskida Miloša i Brankce nisu poznati, ali je po okončanju veze Miloš brzo počeo da snima u Rusiji, pa je njegovo srce osvojila jedna Ruskinja i to svjetski priznata ljepotica, manekenka Saša Lus. Bili su u vezi nekoliko mjeseci tokom 2016. godine i nisu krili svoju ljubav ni na društvenim mrežama.

Izvor: Profimedia

Mada je izgledalo da je Saša Milošu slomila srce, glumac je brzo pronašao utjehu u naručju još zanosnije Ruskinje, opet plavuše, mlade glumice Aglaje Tarasove. Nagađalo se da su Miloš i Aglaja raskinuli mnogo prije premijere filma "Led", ali da to nisu objelodanili kako bi film što bolje prošao kod publike.

aglaja tarasova

Izvor: Instagram/aglayatarasova

Glumac se nedavno našao u žiži javnosti i to upravo zbog bivših djevojaka, koje su odlučile da progovore o tome kako je izgledala veza s popularnim glumcem.

Prva se oglasila ruska plesačica Arina Vološina, koja se obratila javnosti i između ostalog rekla da tokom veze s glumcem nije živjela svoj život i da je gajila nadu da u njemu ipak ima nečeg ljudskog.

"Oko godinu dana nisam živjela svoj život, pošto sam bila u vezi s Milošem Bikovićem. Morala sam da razmišljam o svom imidžu, ugledu (što mu je najvažnije, ali nažalost, slika na ekranu ne odgovara stvarnosti, posebno je zastrašujuće kada čovjek pominje Boga na svakom koraku). Imala sam poslednju nadu da u njemu ima nečeg ljudskog. Ali 31. jula sve je potpuno raspršeno. Čovjek se ponašao veoma grubo", napisala je tada Arina.

Vidi opis ZA BIKOVIĆEM SU LUDJELE SRPKINJE, ALI I RUSKINJE! Ljubio je samo ljepotice, a zbog 2 se našao u centru SKANDALA Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/arinavoloshina Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/barbaratatalovic Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/arinavoloshina Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/arinavoloshina Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/arinavoloshina Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/arinavoloshina Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/arinavoloshina Br. slika: 10 10 / 10

Lijepa Ruskinja je otkrila i da su tek onda nastali problemi.

"Kada se to dogodilo, njegova reakcija, ponašanje i odnos prema meni su posebna priča. Slušala sam sve što mi je rekao. Primati negativne poruke od stranaca, da će me ubiti, da umrem. Egocentrizam ove osobe prešao je sve granice. A one vrijednosti o kojima priča, ne zna za njih, a vidi samo sebe, ne poštuje vrijeme, rad, zdravlje drugih ljudi. Posebno kada je u pitanju blisko okruženje", zaključila je Vološina na svom Instagram profilu.

Na ovo njeno potresno svjedočenje vrlo brzo se nadovezala i Barbara Tatalović, još jedna Bikovićeva bivša partnerka.

"U Srbiji se odavno ljudskost, iskrenost i poštenje cijene manje nego reputacija. E, pa baš iz razloga što većina vas misli da ova mlada djevojka želi nešto iz osvete ili poraza, ja ću da se oglasim. Sve navedeno u tom tekstu prepoznajem. Mogla bih jedino da dodam niz gnusnih stvari koje sam doživjela i da od cijele ove situacije napravimo jedan rijaliti. To nije poenta. Poenta je da stanem u zaštitu te hrabre djevojke i da masi koja vjeruje u farsu potvrdim da to što je napisala i te kako ima smisla", napisala je Barbara i naglasila da se ovim povodom više neće oglašavati za medije.

I za sada poslednja je atraktivna crnka Ivana Malić (25) sa kojom se Miloš Biković pojavio na premijeri filma "Južni vetar 2: Ubrzanje" u Kombak dvorani i sve oduševio!