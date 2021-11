JA HOĆU DA PRIČAM, A NE ČUJEM SE OD BUBNJA: Suzana Mančić priznala da nije ni znala šta je LOTO - Objašnjavali oni meni…

Najpopularnija LOTO devojka otkrila da su joj tadašnji producenti rekli "samo da se smeši i kaže broj"

Izvor: Instagram / suzanamancicofficial

Suzana Mančić je karijeru počela kao pevačica, svojevremeno je pevala "Titu i pudlicama", a sada je otkrila i da je slučajno postala LOTO devojka, iako nije ni znala "šta je to".

"Završila sam prvu godinu fakulteta lako, druga već teška, treća katastrofa! Nosila sam knjige u Australiju, u Ameriku, ali džaba, ne možeš i da učiš i da nešto vidiš, ali sam odlučila da završim fakultet. Zvali smo i tadašnje televizije "Beograd" da dođem, kažu "Dođi, imamo nešto za tebe!", ispričala je Suzana i nastavila:

"Na kraju odem, objašavali su oni meni šta je LOTO, nisam ni znala šta je. Oni su mi rekli da samo treba da se nasmešim i pokažem broj, ali ja sam mislila da sam tada već popularna, da sam zvezda i htela sam nešto da pričam, međutim, nisu mogli da me ozvuče jer je bubanj bio previše bučan".

Najpoznatija LOTO devojka otkriva da se čula već u drugoj epizodi.

Izvor: YouTube/screenshot/makibalkan

"To su već od sledeće emsijie sredili, a moja prva emisija je prošla nemo. Mislila sam da će to biti zezanje, ko će to da gleda, ali to je bila prava senzacija. Bila sam smešno plaćena, jer je televizija plaćala u minuti, ali su me stalno zvali kad god se nešto izvlačilo, bila sam popularna. To je trajalo četiri godine, ali nije mi žao što sam otišla", rekla je Suzana u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".