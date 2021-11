UNIŠTILA SAM ŽIVOT SEBI I SVOJIM NAJBLIŽIMA! Luna Đogani nikad iskrenije o rijaliti karijeri - ovako sada priča o Slobi!

Luna Đogani o svom učešću u Zadruzi.

Izvor: Instagram/Screenshot/luna_djogani/TV Pink/Screenshot

Luna Đogani ne krije da je prošla golgotu nakon svog učešća u prvoj sezoni Zadruge gde je ostala upamćena po vezi sa, tada još uvek oženjenim, Slobom Radanovićem.

Iako sada živi potpuno drugačije, ostavrila se i kao supruga i majka, Luna je još jednom otvoreno govorila o svojoj rijaliti karijeri.

"Ušla sam u rijaliti kao klinka. Nisam znala ni šta ću ja tamo da radim, ali su mi predstavili da je to sve šala i zezanje, a meni je taj rijaliti delovalo kao Veliki brat. Ali, kako sam ušla u džunglu, među hijene, shvatila sam da je život čudo", rekla je Luna i istakla da ne može ni da objasni kako zapravo funkcioniše mozak u zatvorenom prostoru.

"Nisam mogla da se suzdržim, imala sam osećaj kao da sam na drugoj planeti, nisam imala osećaj gde sam, šta sam, kako se osećam, da li nekom radim loše. Ja sam bila kao muva bez glave, koja se eto zaljubila i slušala svoje srce", dodala je Luna u emisiji "Zvezde Granda Specijal".

Đoganijeva je priznala i da je bila u lošem psihičkom stanju nakon učešća u prvom rijalitiju, da se plašila da izađe na ulicu.

Na pitanje voditelja da li ju je Sloba uništio kao ženu, odgovorila je:

"Sad uništio, to mi je pregruba reč. Neću da kažem da sam bila uništena, ali da, bila sam jako loše, neću da govorim da je to on uradio, niti da je zaslužan za to, sama sam to sebi uradila. Želim da stavim tačku na tu priču. Da, bilo mi je loše, sebi sam u tom trenutku pokvarila život, ne samo sebi, već i svojim bližnjima, narušila sam njihovo zdravlje, njihova osećanja, poslove, zbog toga mi je bilo najviše žao. Ali iz svega toga sam nešto naučila i smatram da na to iskustvo treba tako i da gledam. Ne želim više da se vraćam nazad", istakla je.