ZALJUBILA SE U MARKA KADA JE IMALA 11 GODINA?! Luna šokirala UŽIVO - Gledala sam ga na televiziji, a sada mi je muž!

Luna Đogani otkrila da joj se Marko Miljković dopao još kao voditelj emisije Zvezde Granda.

Izvor: YouTube/Sikter Tube

Luna Đogani i Marko Miljković danas važe za jedan od najpopularnijih javnih parova, a sada je rijaliti učesnica otkrila da je prva javnost ličnost u koju se zaljubila kao klinka bio upravo Marko kog je gledala kao voditelja u Zvezdama Granda.

"Imala sam 11 godina kada sam gledala Marka kao voditelja. Da mi je neko rekao da će mi on biti muž i otac mog djeteta ne bih vjerovala. Meni su Marko i Ena Popov tada bili simpatični, bili su lijep par iz rijalitija koji je kasnije vodio i Zvezde Granda. Znala sam za njega, pratila sam ga i u Velikom bratu, ali da mi je neko rekao da će život da nas spoji...Eto šta je sudbina, a ja vjerujem u sudbinu", rekla je Luna, dok su voditelji zanijemili. Ona je dodala da je kruna svega njihova ćerkica Mia:

"Ovo je trebalo ovako da bude, da dođe do ovoga do čega smo danas došli, to je najveće bogatstvo".

Iako se udala za osobu u koju je kao klinka bila zaljubljena, ne krije da bi neke stvari iz prošlosti promijenila, pogotovo one iz rijalitija.

"Ne mogu da vratim vrijeme, ali bih voljela da mogu da ispravim neke stvari kako ne bih povrijedila moje članove porodice. Ipak, ne može da se poredi moj sadašnji život sa onim prošlim. Biti majka i žena je nešto što ne može da se opiše. Mislim da je majčinstvo došlo u pravi čas, da više ne srljam, Bog mi je poslao bogatstvo koje danas ne mogu da opišem", rekla je Luna u emisiji "Zvezde Granda Specijal".