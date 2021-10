LUNA PROGOVORILA O GAGIJEVOJ NOVOJ DEVOJCI: Dovela ju je na njegov rođendan, a evo šta ISKRENO misli o njoj!

To je bilo Lunino iznenađenje Gagiju za 50. rođendan.

Izvor: ATA Images/Antonuio Ahel/YouTube/Screenshot/AMG Show

Luna Đogani i Marko Miljković uskoro će se useliti u novi stan i veoma su nestrpljivi da sa ćerkicom koju su dobili pre četiri meseca uđu u novi dom.

Stan su kupili na kredit i otplaćivaće ga 15 godina, kako su rekli, a planiraju i proširenje porodice. Ključeve će dobiti za dvadesetak dana, pa se nadaju da će Novu godinu dočekati u novom domu s mezimicom Mijom.

U međuvremenu, osim što čekaju na useljenje i biraju nameštaj, Luna i Marko su sa ćerkicom bili na proslavi Gagijevog 50. rođendana, na kojem je bila i njegova nova devojka.

"Za Gagijev 50. rođendan organizovala sam da dođe njegova devojka, koja ne živi ovde, živi u inostranstvu. On je bio veoma tužan što ona neće doći i ja sam to organizovala. Večeru, tortu, balone zajedno s njom. On nije imao pojma šta se dešava, došao je u trenerci", ispričala je Luna.

"To je bio poklon, jer je to ono što ga je iznenadilo, materijalno ima sve. I ja volim takve stvari, kao što mi Marko priređuje, ta iznenađenja. Ona je predivna žena, ozbiljna žena i ostvarena na svakom polju i, što je najbitnije, čini mog oca srećnim i hvala joj na tome", rekla je Luna o novoj partnerki svoga oca i dodala da im želi zajedničku budućnost.

Gagija i novu devojku na rođendanu su snimile kamere: