SILOVANJE, PROSTITUCIJA, LOŠI MOMCI... MINA PLAKALA U EMISIJI ZBOG PROŠLOSTI: Priznala da se stidi i da bi sve IZBRISALA

Mina Vrbaški nerado priča o prošlosti i priznaje da se kaje.

Izvor: TV Pink / screenshot

Mina Vrbaški je nekoliko godina bila dio rijalitija i o njenom životu se saznalo baš sve. I prijatne i neprijatne situacije s kojima se i dalje nosi i u stvarnom životu, a nakon svega je odlučila da okrene novi list i promijeni se.

Kako je rekla, više nikada neće ući u rijalitiji, a sada, kada je svjesna svega što je uradila, voljela bi da izbriše prošlost.

"Ti si na tacni sve pokazala i ispričala", rekla joj je Sanja Marinković u emisiji "Magazin In".

"Na kraju sam poslije svega shvatila ko su mi bili prijatelji", priznala je Mina.

"Kad bi sada mogla da vratiš vrijeme, šta bi prvo izbrisala iz svoje biografije?", uslijedilo je pitanje zbog kojeg se Mina rasplakala.

"Čitavu svoju 16. godinu. Mnogo mi je krivo što sam sebi dozvolila da budem u mnogim situacijama iskrena, i što sam bila mlada i naivna i otišla u taj veliki grad koji me je progutao. Teško je kada se svakodnevno borite sa stvarima kroz koje ste prošli. Teško mi je kada mi prebacuju, evo, partneri... Znaš s kim si ušao u odnos, znaš moju prošlost... Mnogo su mi se zgadili muškarci, a oni su u nekim trenucima bili mnogo gori nego ja. Najsrećnija bih bila kada bih sve to mogla da obrišem. Ali to je sve jedna velika lekcija i sve te mlade djevojke koje se sad kreću po Beogradu i po velikim gradovima, treba da paze s kim su u društvu. Naivne su i povodljive", rekla je Mina kroz suze.

"Kad sam poželjela da te dovedem u ovu emisiju, svi su mi rekli šta će ti ona, zašto nju, ona nije primjer za televiziju, a ja baš mislim da je ova vrsta pokajanja baš dobar primjer za televiziju", rekla je Sanja koja je Mini potom pružila ruku i čestitala na tome što je odlučila da se promijeni.

Mina se okrenula novom poslu, pa se nedavno oprobala kao pjevačica i izbacila prvu pjesmu.

U emisiji je naglasila da nije imala nikakve sponzore i da je sve sama finansirala, na šta je veoma ponosna, kao i da će uskoro početi s nastupima.

Pogledajte kako izgleda u spotu: