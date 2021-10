POP PRAVI PUNOLETSTVO, A JA SE NAPUCALA U MINIĆ I IZBACILA GRUDI: Sanja o najvećem BLAMU - Izgledala sam kao sotona!

Pevačica se prisetila najneprijatnije situacije s nastupa

Izvor: Kurir/screenshot

Pevačica Sanja Stojanović proslavila se u takmičenju "Zvezde Granda", a nakon pauze od četrnaest godina vratila se na scenu.

Ona je za to vreme promenila imidž, a sada je progovorila i o raznim dešavanjima iz života.

Sanja se prisetila jedne anegdote gde je pevala na proslavi svešteničke porodice gde nije bila adekvatno obučena.

"Jednom mi se desila jako neprijatna situacija. Pevala sam u Aranđelovcu na punoletstvu. Napucala sam se, sa sve onim praćkama na grudima. Čovek koji je pravio rođendan kćerki je pop. Kada sam videla među gostima sve popove u mantijama, a ja sa crnim praćkama, osećala sam se kao sotona. Ne znam da li da vučem suknju dole ili da praćke skinem. Gospodin je tražio mikrofon od mene i počeli su da pevaju molitvu. Bilo me je sramota tako obučenu i da se prekrstim. Otišla sam do auta, gde imam ful garderober, uljudila sam se. Nije bilo to što sam očekivala, ali sam se izvukla", uz osmeh se prisetila Sanja.

Stojanovićeva se osvrnula i na muzičko takmičenje u kom je pevala i na to koliko se danas učešće mladih pevača razlikuje od tog perioda.

"Takmičenje "Zvezde Granda" drastično se promenilo od vremena kada sam ja učestvovala. U žiriju su bili pevači i novinari. Sada je sve podignuto na viši nivo. Očekuje se od mladih pevača da pevaju kao da imaju iskustvo od deset godina. Teže im je. Moja ekipa je bila jedna od najjačih. Sve ih pamtite i dan-danas: Silvija Nedeljković, Bucka, Renato, Milan Stanković, Rada Manojlović, Jelena Marinkov, Dušan Svilar, Dinča, Katarina Živković i ja. Nas deset je prošlo od dvadeset takmičara. Prilično smo se pomagali tokom takmičenja, nije bilo sujete i zavisti", rekla je pevačica u emisiji "Live Tok".