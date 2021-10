IRINA O PRVOM POSLU, RAZVODU OD POZNATOG MUŽA I KORONI: Voditeljka otkrila - "Sve smo bile trudne u isto vreme"

Irina Vukotić je već 20 godina na televiziji

Izvor: Instagram/irinavukoticc

Voditeljka Irina Vukotić uskoro slavi 20 godina rada pred kamerama, a brojni gledaoci je pamte po emisiji "Sve za ljubav" koju je vodila sa Milanom Kalinićem.

"Radila sam “Sve za ljubav” sa Milanom Kalinićem i to je divno iskustvo. Igrom slučaja i njegova supruga Sandra, a i ja smo zatrudnele u istom periodu. Pre toga zatrudnela je Sanja Marinković ali i devojke koje su radile priloge: Dušica Jakovljević i Baya Namkosse, tako da je to bio pravi bebi bum i u pravom smislu “Sve za ljubav”, tako da je moja Iskra još u stomaku učestvovala u toj emisiji koju sam vodila do osmog meseca trudnoće. Znam da sam rekla da nađu zamenu ako ne misle da se porodim pred kamerama", rekla je Irina i dodala:

"Posebno iskustvo su prilozi na terenu koje sam radila i ta količina emocija prilikom spajanja porodica kad često nisam mogla suze da sakrijem. Ljubav veruje u mene, ne samo ja u ljubav, šta je svet bez ljubavi. Pa najbolji smo kada volimo, tada pomeramo stene, tada isijavamo radost... Skoro me je ćerka pitala kako se čovek oseća kad se zaljubi. I ja joj opisujem i između ostalog kažem: “Ma tad si i za školu manje zainteresovana jer samo ti je on u glavi”, a ona mi odgovori: “Pa ja ni sada nisam mnogo za školu zaintesovana”. Ah taj pubertet", rekla je Irina.

Voditeljka je ćerku dobila sa nekadašnjim učesnikom Velikog Brata Sava Radović s kojim se rastala nedugo nakon rođenja Iskre, a sada otkriva kakav muškarac može da osvoji njeno srce.

"Volim duhovite ljude, ljude od akcije, sigurne u sebe, ostvarene, otvorene i dobre duše, pa samo takav muškarac i može da mi okupira pažnju".

Voditeljka je početkom godine priznala da je dobila koronavirus šest nedelja posle revakcinisanja i otkrila da joj je vakcina spasila život. Sada je otkrila i šta joj je najteže palo i da li se bojala.

"Mislim da svi živimo u nekoj vrsti nemira već godinu i po dana. Izgubili smo mnogo dragih ljudi, mnogo vrsnih umetnika, ne viđamo se međusobno koliko bismo želeli, ali iz ove situacije se i da naučiti ponešto, a to je da ništa ne podrazumevamo, da ne grickamo kao miš dane i da “široko žvaćemo vazduh”, što bi rekao Mika Antić. Da se volimo i to pokazujemo otvoreno i da onog ko nas usreći, usrećimo još više. Simptomi jesu bili blagi i sigurna sam da je tome doprinela vakcina. Nadam se da ćemo uskoro dostići stepen vakvinacije kao Danska ili Italija koje su dokaz da broj vakcinisanih utiče na manji broj zaraženih i preminulih".

Irina je otkrila i da nakon razvoda nije dozvolila da njena privatnost bude izložena javnosti.

"Nemam potrebu da svoju intimu dajem na tacni, takva mi je priroda, a i želja mi je kao i svakog roditelja da mi dete ima zdravo i srećno detinjstvo".