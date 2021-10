“PRODALA JE OČEVU SAHRANU” Četiri godine kasnije otkrivena misterija o Kijinim bolnim trenucima i osudama javnosti

Kristina Kija Kockar odlučila je da progovori o teškim trenucima, pa otkrila i da se tuži sa osobom koja je iznela brutalne laži na njen račun.

Kristina Kija Kockar izgubila je oca dok je bila učesnica rijalitija “Zadruga”, a kako su kadrovi sa njegove sahrana prikazana i javno, mnogi su je prozivali da je “prodala očevu sahranu”, što je pevačicu strašno povredila i preko čega ne može da pređe, pa je potražila i pravdu na sudu.

“Tužim se sa osobom koja je javno rekla da sam prodala očevu sahranu. Taj proces traje već duže od dve godine jer je uložena žalba da se suđenje ne odvija u Beogradu nego u Čačku. Jako je ružno što se govori o tim stvarima, a posebno što su se i drugi nakon toga služili tim istim rečenicama jer je ona tvrdila kako ima dokaze za svoje tvrdnje, pa su jedva dočekali da to iskoriste protiv mene i poveruju u to”, rekla je ona.

Kija je otkrila i zbog čega nikad neće odustati od tužbe ali i zašto se ne ljuti na medije koji su se u bolnom trenutku našli tu.

“Od te tužbe neću odustati jer ako oćutim na to daću zeleno svetlo svima da je to istina. Zbog te osobe i dan-danas trpim uvrede na taj račun. Pre svega, nemoguće je prodati sahranu. Pravno gledano, možeš samo da uceniš nekoga da nećeš da ideš na sahranu ako ti ne plate za to. To je jedino moglo da se naplati u celom tom slučaju”, rekla je ona u emisiji "Bez pardona sa Žaklinom" pa dodala:

“Na sahranu može da dođe svako i da snima, kao što je uvek slučaj sa javnim ličnostima, a ja sam u tom momentu bila najpoznatija osoba u Srbiji koju su svi komentarisali. Ja se i ne sećam da su mediji to snimali jer se ne sećam pola toga što se desilo tog dana, što je negde i normalno. Ja sam jedino mogla da tužim sve redom one koji su to snimali i da dobijem stotinak hiljada dinara kao odštetu za to. Ja nisam mogla da prodam bilo čiju sahranu jer postoji neki redosled u tome od koga bi trebalo dobiti dozvolu za snimanje, a to ne ide od deteta nego od supruge.”

Kristina se zatim osvrnula i na priču da je njena majka bila ljubavnica njenom ocu, objasnila je sve o njegovoj bivšoj ženi i otkrila u kakvom su sada odnosu.

“Kada smo već kod toga, da ponovim više ni sama ne znam koji put po redu, moj otac je sa svojom suprugom Katom ostao u braku papirološki, ali nisu bili zajedno već 13 godina kada je on upoznao moju majku (prim.aut. Nadicu Zeljković). On i Kata su dugo bili razdvojeni i nikad to nisu rešili sudski jer je prošlo mnogo vremena, onda se desio i taj rat, a ona je ostala da živi u Nemačkoj. Nas dve smo u super odnosima, stalno se čujem sa njom i njenom porodicom, čestitamo jedni drugima praznike. Kad sam bila mala slala mi je poklone, sećam se jednog plišanog medveda i lančića. Niko nije plakao zbog moje majke. Nikome ona ništa nije oduzela. To poređenje koriste raznorazne pijavice koje su me u životu videle tri puta posle rijalitija, a pričaju kako znaju sve o meni i životu moje majke”, rekla je Kristina i na samom kraju zaključila zbog čega njenu majku ne treba da krive.

“Ona ništa loše nije uradila. Upoznala je slobodnog čoveka koji nikad nije bio venčan u crkvi, koji je u braku ostao samo na papiru, tako da je moja majka samo papirološki bila ljubavnica. Svi moji drugovi znaju koliko mi smeta cela priča oko prevare, da o takvim stvarima nikada ne pričaju preda mnom jer znaju da bi ih odmah dočekala kritika.”

