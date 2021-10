“IMAO JE S*KS NA METAR OD MENE, NAJRUŽNIJE STVARI DESILE SU SE POSLE” Šok otkriće Kije Kockar, pomenula i Arkanovog sina

Kristina Kija Kockar progovorila je o javnoj prevari koju je doživjela u rijalitiju, ali i o Arkanovom sinu Vojinu sa kojim su je spajali.

Javnost je Kristinu Kiju Kockar upoznala kao javno prevarenu suprugu pjevača Slobe Radanovića. Njihova ljubavna priča mjesecima je tresla Srbiju i region jer se ljubavni trougao između njih dvoje i Lune Đogani dešavao pred kamerama, u prvoj sezoni rijalitija “Zadruga”. Četiri godine kasnije, još jedan brak puca pred kamerama istog rijalitija.

U pitanju su Dalila, Dejan i Filip, a Kija je sve to prokomentarisala, objasnila kako se ona osjećala u tim trenucima ali i otkrila sve o navodnoj vezi sa Vojinom Ražnatovićem.

Kristina je otkrila da je prestala da gleda rijaliti i da ne može da shvati da je ljudima normalno da gledaju kako neko pati jer gubi onog kog najviše voli.

“Gade mi se. Ne gledam više Zadrugu jer sam shvatila da je to toksično za mene, samo vidim to sto mi pošalju ako mene pominju. Žao mi je što se na TV-u pokazuje loš primjer toga šta je brak, što se nečija bol banalizuje i što je sve, nažalost, većini postalo normalno. Meni nikad neće. Sama činjenica da sam odbila pjesmu gdje se pominje da ja nekog razvodim govori sve. Ko je prošao bilo kroz raskid ili razvod, zna koliko to boli, pogotovo kad se oprastaš od nekog koga voliš najviše na svijetu. Zato mi se prevrne želudac kad neko kaže: „Pa dobro, svi se razvode, to je normalno“. Ne, nije”, rekla je Kristina za Alo.

Kija je i sama doživjela to da joj se muž u istoj kući grli sa drugom osobom, a kako kaže to je odavno iza nje.

“Moj bivši muž je imao s*ks na metar od mene u sobi gdje smo nas 30 spavali i u WC kabini gdje sam ja posle išla da se tuširam, ali i po kokošinjcu, dobro da tu nisam zalazila. Ali i to je davno iza mene i nisu to moja djela da se njima ponosim ili da ih se stidim, tako da ne moram u detalje. Uostalom, napisala sam sve u mojoj knjizi. Najružnije stvari su se desile tek posle. Možda ćete čitati u drugoj knjizi”, otkrila je Kockareva.

Kristina je otkrila i u kakvom je odnosu sa Arkanovim sinom Vojinom jer su je mnogi povezivali sa njim.

“Super, ali prijateljskim naravno. On je dečko koji je van svih priča i dugo je u Americi, interesuju ga neke sasvim drugačije stvari. On mi je kao stariji brat i jedva čekam da i on dođe u Srbiju jer znam koliko mu sve to nedostaje. Njegova majka Natalija je zaista divna žena i stvarno je svoju djecu izvela na pravi put. Ne trebaju djeca da trpe djela roditelja jer njih ne biramo. Što se tiče drugih javnih ličnosti, nasumično me spajaju sa prijateljima, poznanicima, a ima i onih koji žele naslovne strane preko mog imena”, istakla je Kristina a onda je otkrila i kakve osobine mora da posjeduje muškarac kog bi ona izabrala za partnera.

“Lojalnost. Ali iskreno, ne moram da se udajem više nikad jer sam željela da to bude jednom i zauvjek. Tako se trenutno osjećam, a da li će neko promeniti moje mišljenje - to dođe spontano.”

