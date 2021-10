RAZVODE SE VESNA I ĐOLE ĐOGANI? Posle skandala pjevačica otkriva: Ponovo prolazimo kroz veliki potres u porodici

Pjevačica Vesna Đogani otkrila je da se njena porodica više puta nalazila na meti medija, ali i da trenutno prolaze kroz težak period.

Vesna Đogani suočila se sa udarcem koji bi malo koju ženu ostavio u trezvenom razmišljanju, ali ona je pokazala da je jača nego što je i sama mogla da zamisli. Poslije teškog djetinjstva i odrastanja u Zvečanskoj, Vesna se sa Đoletom sukobljala sa raznim nedaćama, pa je tako jednom prilikom u medije procurio i skandal o njegovoj prevari.

Vesna kaže da joj nije bilo svejedno dok se ta priča razvlačila u medijima, ali je hrabro ustupila i pokazala da nju ništa ne može da poremeti.

“Mediji rade svoj posao i ne znam zašto bi bili nježni prema nama. Nije mi bilo svejedno dok su nas razvlačili po štampi i portalima, ali bilo mi je nelagodno samo dok sa Đoletom lično nisam razjasnila šta je posrijedi. Onda sam bila potpuno racionalna, čak nisam imala problem da dajem intervjue i objašnjavam situaciju, dok je Đole bio potpuno van sebe. To je bila situacija u kojoj sam ja smirivala njega, iako bi ljudi očekivali suprotno. Iznenadio se kada sam mu rekla da idem na televiziju, istu onu koja je objavila cijelu priču, da dam svoju izjavu. On nije mogao da vjeruje, pitao me je zbog čega odlazim u „leglo zmija“. Ali idem da razgovaram, da riješim stvar, što se na kraju i pokazalo kao najbolje. Onda je Đole rekao da smo „prešli igricu“, da je naš odnos prešao na novi nivo. On sada ima još veću odgovornost da zadovolji potrebe jedne zrele žene poput mene”, rekla je ona pa otkrila kako je mogla da bude tako hladna u situaciji gdje njen brak prolazi kroz haos:

"Ženu koja je bila u pitanju poznajem lično. Đoleta znam 20 godina, tačno znam ko mu se sviđa a ko ne i gdje bi mogao da „padne“ a gdje ne. Oni koji nisu povjerovali da mi je Đole vjeran, to je njihov problem, ja zaista ne mogu još i tuđe probleme da rješavam.”

Vesna je otkrila da je njihov brak imao mnogo veće ispite koji nisu dospeli u javnost, te da i sada prolazi kroz jedan.

“Apsolutno, uh, svašta je tu bilo. Evo, upravo ovih dana imam jednu veliku „igranku“ u kući, ali ne smijem još da pričam, treba mi vremena da je proživim, da dođem do rješenja, pa ću tek onda moći da analiziram”, rekla je Vesna a onda otkrila da je možda i najteža situacija kroz koju je bračni par prošao njena postporođajna depresija:

“Ne mogu to ni da zamislim, a verovatno ni on, jer ima jednako veliko povjerenje u mene koliko i ja u njega. Svakako je uvek za to da probleme rješavamo između sebe pre nego što postanu javni. Možda i najteža tačka u našem braku do sada bila je moja postporođajna depresija, ali upravo me je Đole izvukao zahvaljujući razumijevanju i ljubavi prema meni, ali i iskustvu nekoga ko ima mnogo sestara u familiji. Dvije osobe koje se razumiju kao on i ja danas, mogu da prevaziđu bilo kakvu prepreku”, zaključila je Vesna za Story.