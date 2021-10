CECA ZABLISTALA U MINIĆU, PA USLEDILO PITANJE O KARLEUŠI: To je nemoguće! Evo zašto joj je svanulo posle udaje za Arkana

Ceca novim stajlingom sve oborila s nogu, a spomenula i odnos s Milijem.

Svetlana Ceca Ražnatović na snimanju nove epizode takmičenja "Zvezde Granda" pojavila se u crnom miniću i srebrnim čizmama i stajlingom sve oborila s nogu, a zatim je odgovorila i na nekoliko pitanja novinara.

Pevačica je govorila o ćerki Anastasiji, spomenula i pokojnog supruga Željka Ražnatovića Arkana, a onda je usledilo i pitanje o Jeleni Karleuši.

Ceca je poručila da je kod majke morala da obavlja kućne poslove.

"Ja sam kod moje mama morala sve da znam, i oko održavanja i kuvanja i svega, ali kada sam se udala za Željka svanulo mi je, nisam morala ništa", priznala je kroz osmeh Ceca, te prokomentarisala to što je Anastasija počela da živi sa dečkom.

"Oni su pet godina zajedno, to je jedna potpuno prirodna situacija. Ugostila me je, naravno da jeste, ne mora da se uvek spremi, može to danas i da se naruči, mislim da današnje devojke praktikuju to jer imaju drugih obaveza, pogotovo žene koje su poslovne, kad da stignu da budu i uspešne kuvarice?", istakla je Ceca, a ondea je usledilo pitanje o Karleuši.

"Kako bi reagovali da se Jelena pojavi kao specijalni gost u žiriju?", glasio je pitanje, a Ceca je poručila:

"Na to pitanje neću uopšte da odgovaram, zato što je to, prosto, nemoguće. Molim vas, nemojte praviti problem tamo gde ga nema".

Aleksandar Milić Mili i Ceca sarađivali su dugi niz godina i lansirali njene najveće hitove, a pevačica je zaintrigirala sve kada je u Zvezdama Granda otkrila da se sa nekadašnjim prijateljem i saradnikom sada sudi. Milić je nedavno naveo da je za Cecin koncert na Ušću dao 600.000 evra i da su već sutradan prekinuli saradnju.

Ceca je sada istakla da su svi svi njeni dueti proistekli iz prijateljstva, pa još jednom spomenula Milija!

"Sve je Božija volja, ako treba pesma da me pronađe, ona će me pronaći. Nema šta tu da strahujem, to je prosto tako, ja verujem u to. Mislim da se ništa slučajno ne dešava. Ja sam se sukobljavala sa mojim bivšim saradnikom Milijem, koji tvrdi da je tvorac svega, ali dobro, svako govori o sebi. Ja mislim da je to sveto trojstvo - kompozicija, tekst i izvođač, sve je to usko povezano", rekla je Ceca prisutnim medijima.

Izvor: YouTube/ZvezdeGranda/Grand Online