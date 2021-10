KUPOVAO MI JE STANOVE I KOLA, A NISAM HTELA DA BUDEM S NJIM! Pevačica posle smrti muža otkrila nepoznate detalje o braku

Elma Sinanović za pokojnog supruga ima najlepše reči.

Izvor: TV Pink / screenshot

Pevačici Elmi Sinanović preminuo je suprug pre dve godine posle duge i teške bolesti, a sada je prvi put progovorila o nekim detaljima iz braka.

Elma je otkrila da je njen suprug bio veoma bogat, kao i da joj je kupovao stanove i kola, ali da to nije ono čime ju je osvojio. Pre svega je rekla da je njen muž bio vanserijski, kao i da ga je osvojila tako što mu nije dala "sve na tacni", već je bila nezainteresovana.

"Žene se danas neće udati za nekog ko nema, samo idu u lov na onoga koji ima pare, koji ima dubok džep", rekla je Nada Topčagić, na šta se nadovezala Elma.

"Žene su danas fejk. Stalno nešto glumataju. Evo, ja sam ulovila čoveka koji je bio bogat. Ali, ne sad ulovila da sam ulovila. Lovio je on mene, on je meni kupovao stanove, kupovao mi je kola, sve mi je nudio, a ja nisam htela...", rekla je, čime je izazvala čuđenje ostalih gošći i voditeljke.

"Pa, naravno... I ja nisam htela da budem s njim, on je meni sve to nudio, ali nije uspeo da me osvoji. To je mali grad, tradicionalistički. Nije moglo tek tako. Morao je da me voli, pre svega. Ne možeš da me kupiš, ili da mi kupiš stan, ne možeš to da radiš. Žene greše i to muškarci vide u jednom momentu". rekla je pevačica i nastavila.

"Mislite da je meni u životu uvek bilo sjajno? Ne! Bilo je i problema, bilo je svega, i svađa, posvađala sam se nekad i s mužem... To je bilo strašno ponekad. Ali, šta je emocija? To je sociološki fenomen", zaključila je u emisiji "Magazin In".