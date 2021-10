DOŠLO VIŠE KONOBARA NEGO PUBLIKE, KRVARILA I PLAKALA OD BOLA, ONESVIJESTILA SE NA BINI

PJevačica privatan život pokušava da sakrije od javnosti a ovo su stvari o kojima nerado priča

Jelena Rozga jedna je od najpopularnijih regionalnih pevačica, puni klubove i dvorane po cIjelom Balkanu, a mnoge stvari o njoj javnost još nije otkrila. Kako je završila u grupi Magazin, kojeg popularnog pjevača je ljubila u mladosti, kako je zovu prilikom ali i kako se jednom prilikom onesvijestila na koncertu, vjerovatno nijeste znali.

Na početku solo karijere joj nije polazilo za rukom da okupi veliki broj publike te je, kako je otkrila jednom prilikom, na nekim njenim nastupima bilo “više konobara nego ljudi”.

Balerina

Prije nego što je cijela Hrvatska pa i Balkan upoznao Jelenu kao pjevačicu grupe Magazin, ona se baletom. Trenirala je od malih nogu i pokazala toliki talenat da su je već sa 13 godina pozvali u milansku Scalu, ali roditelji je nisu pustili.

Uporedno sa srednjom školom upisala je i baletsku školu u Zagrebu, a nekoliko puta je isticala i kako je zbog baleta često trpjela i bolove.

“Ja bih znala obuti te baletanke i plakati od bolova. Prsti su mi nerijetko bili krvavi, ali bih ih nekako obmotala i otplesala šta je trebalo. Mama mi je znala reći da odustanem, da je balet pretežak i da i da neću ništa od toga zaraditi u životu. Čak mi je predlagala da se uhvatim pjevanja. Pa do 12. sam godine već nekoliko puta uganula zglob lijeve noge, pa čak i dan danas nakon koncerata osećam bol u toj nozi. Ali, toliko sam volela balet da sam sve izdržala”, ispričala je jednom prilikom pjevačica..

Jelena Rozga

Tončija Huljića oduševila kada je imala 19 godina

Pjevačica Magazina postala je sa samo 19 godina, a svemu je kumovala njena mama koja se, kad je čula da Danijela Martinović odlazi iz Magazina, javila Tončiju Huljiću i predložila mu svoju ćerku koja je Magazin obožavala.

“On je u to vrijeme imao papir sa celom listom curica koje su htjele pjevati u Magazinu. Njemu se, kako mi je kasnije pričao, svidelo moje ime i prezime pa je nazvao moju mamu. Ja sam se ranije snimala kako pevam pesme Ljiljane Nikolovske. Tonči je te snimke i moje slike pokazao Zdenku Runjiću i njih dvojica su se složili da je to to”, ispričala je Jelena.

Solo karijera joj nije bila blistava od početka

Jelena je nakon 10 godina nastupa s Magazinom odlučila da karijeru nastav samostalno, a tad nije dobila baš puno prodrške.

“Nakon 10 godina u Magazinu, budući da sam ja uvijek u životu voljela reskirati, odlučila sam napraviti korak. Nisam znala gdje idem, niti šta me čeka, ali imala sam potrebu da sebi nešto dokažem. Nikad se nisam bavila drugima, isključivo gledam sebe. Malo ljudi je u to vrijeme verovalo u mene, čak i oni s kojima sam se družila su mi govorili - “šta ti je, zašto reskiraš”? Ali, kod mene odustajanje nikad nije bila opcija”, ispričala je Jelena ranije.

Otkrila je i da je na nekim njenim ranijim solo nastupima bilo jako malo publike.

“Na samom početku, kad sam 2006. krenula u solo-vode, znalo se desiti i da na nastupima ima više konobara nego ljudi, bilo je suza, ali odsutajanja ne”, rekla je Jelena.

Nadimak joj se sastoji od samo jednog slova

“Zovu me R. Samo R. Ovi najbliži mi kažu “ljubavi, di si mala”, i tako to, ali nekako sam već navikla. Budimo realni, Rozga ne zvuči lijepo, ali je zvučno! Koliko sam pre kao mala mrzila svoje prezime u osnovnoj školi, toliko ga sada ne bih mijenjala ni za što. Da dođe princ na bijelom konju, i da kaže da se preziva Princ, rekla bih, izvini, ja ostajem Rozga”, kaže pjevačica.

Jednom se onesvijestila na koncertu

“Jednom sam se onesvijestila na sceni! Još sam bila u grupi Magazin, i na jednom koncertu nešto nije bilo u redu s klima-uređajima... A ništa, odnijeli su me u garderobu, dali mi vode, osvježili me, došla sam sebi i vratili su me na binu, i nastavila sam koncert! Ali, to su normalne stvari, sve je to u opisu mog posla”, ispričala je.

Ljubila poznatog pjevača

Jelena privatni život nastoji držati podalje od očiju javnosti pa je, iako su je spajali s brojnim muškarcima, rijetke ljubila javno. Međutim, pokazalo se da je priča o njenoj vezi sa Đulijanom ipak više od trača što je jednom prilikom otkrio sam pjevač.

"Istina je, bili smo deca, Jelena je ovako super cura", rekao je Đulijano 2013. godine u MaPet showu Marijane Batinić i Petre Nižetić.