JELENA ROZGA JE ZABORAVILA DA STARI! Pjevačica proslavlja rođendan i izgleda nikad bolje!

Kao klinka je tukla dječake, a sada im slama srca.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jedna od najpopularnijih i najljepših pjevačica i san mnogih muškaraca, Jelena Rozga rođena je i odrasla u Splitu, a svojom harizmom i ljepotom plijeni i zavodi cio region.

Pjevačica je proslavlja 44. rođendan i izgleda nikad bolje!

Jednom prilikom je otkrila da je bila jako nemirno dijete, da je imala previše energije, kao i da je obožavala balet, te svakodnevno plesala po stanu i mislila da će izludjeti roditelje.

Premda je bila krhka, to je nije ometalo da se potuče i to s dečkom iz ulice.

"Još se sjećam svađe s prijateljem Androm i nadam se da se neće ljutiti kad ovo pročita. Naime, on je mene gurnuo i ja sam baš pošteno pala na pod, a kada sam se ustala toliko sam se bijesno zatrčala prema njemu da se on od straha popeo na drvo ispred svoje kuće. Danima nije dolazio kod nas pa me mama pitala: 'Jelena, a gdje je Andro?', I kako sam ja ostala da ćutim, ona je shvatila da nešto ne valja", prisjetila je Jelena jednom prilikom.

Rozga je od 2015. do 2017. godine bila je u vezi sa Stjepanom Hauserom. Par se vjerio početkom 2016. godine, a Jelena je izjavila da o ulasku u bračnu zajednicu, nezavisno od vjeridbe, ne razmišlja.

Tokom 2017. ređe smo ih viđali u javnosti, a kasnije je Jelena potvrdila i da su rakinuli.

Nedavno su mediji prenijeli da je navodno u vezi sa sugrađaninom Ivanom Pažaninom, jednim od najpoznatijih hrvatskih kuvara, koji odavno nosi titulu "slavne zvijezde", ali lijepa pjevačica to nikada nije potvrdila.