URLANJE NA DECU, TUČA NA ULICI, PRIVOĐENJE: Alek Boldvin ubio je ženu na snimanju, a ceo život ga prate SKANDALI

Nesreća koja se dogodila trese svet.

Izvor: Profimedia

Glumac Alek Boldvin ubio je ženu na snimanju filma, a ranio muškarca. Jeziv incident dogodio se u Santa Feu, gde je ekipa snimala taj vestern, a vest je momentalno potresla ceo svet. Nesreća se dogodila kada je Boldvin (68) pucao iz pištolja koji je trebalo da bude napunjen "ćorcima".

Glumac je javnosti od ranije poznat po raznim skandalima ali ovaj će ga obeležiti za ceo život.

Pre dve godine javnost je uzdrmao Bodldvinov odnos sa ćerkom. Sve je isplivalo kada su se Alek i bivša supruga Kim borili za starateljstvo, pa je u stud kao dokaz stigao snimak gde glumac viče na dete i govori joj da je “bezobrazna svinja”.

Bitka za starateljstvo nad ćerkom je bila burna, ali na kraju su Alek i Kim dobili presudu za zajedničko starateljstvo.

Pored porodičnih problema, Alek se više puta imao i probleme sa policijom. Krajem 2018. godine uhapšen je pošto je, posle svađe oko parking mesta ispred njegove kuće u Njujorku, udario drugog vozača.

Boldvin je tvrdio da član njegove porodice ima pravo na parking mesto ispred kuće na koje se parkirao drugi vozač. Njih dvojica su počela da se svađaju i guraju, a onda je Boldvin udario 49-godišnjeg vozača koji je prevezen u bolnicu zbog bolova u vilici.

Izvor: Youtube/CBS Sunday Morning

Međutim, to nije jedini slučaj gde Alek ima veze sa policijom. Samo 4 godine pre došlo je do sukoba sa policijom jer su ga uhvatili da vozi bicikl u pogrešnom smeru na ulicama Njujorka. Tada se pričalo da je uhapšen ali se on oglasio na društvenim mrežama i ispričao svoju stranu priče.

“„Pozornik me je uhapsio i stavio mi lisice na ruke zbog toga što sam išao u pogrešnom smeru. U međuvremenu, fotograf ispred moje kuće ponovo je prestravio moju ćerku i gotovo je udario kamerom. Policija ništa nije uradila. Njujork je karneval gluposti i sad želi da kažnjavamo ponašanje koje je nekad bilo benigno, a sve da bi se ostvario prihod. Tražio sam od policajaca da mi napišu kaznu. Ako vam kažu da sam tražio povlašćen tretman, onda lažu. Mislim da je smešno staviti lisice na ruke nekome ko je vozio bicikl u pogrešnom smeru. Policajac je slagao da sam se ponašao nedolično. To je samo kazna za vožnju bicikla, mogu to da podnesem”, napisao je tada glumac.