TI SI ZNAO, MRAK SE MOŽE NAJURITI KLOVNOVSKIM NOSEM CRVENIM... Potresan govor Bikovića na komemoraciji Marku Živiću

Miloš Biković prvi je održao govor na komemoraciji u Beogradskom dramskom pozorištu.

Marko Živić preminuo je u 50. godini posle teške borbe s korona virusom, a u Beogradskom dramskom pozorištu održava se komemoracija preminulom glumcu.

Poslednji pozdrav svom velikom prijatelju, kolegi i uvek nasmejanom glumcu došle su da upute brojne javne ličnosti, među kojima i Miloš Biković s kojim je Marko sarađivao na projektima "Montevideo, Bog te video" i "Kada su cvetale tikve".

Komemoracija je počela snimkom s scenama po kojima ćemo pamtiti Marka, a koje teraju suze na oči, posle čega je usledio minut ćutanja.

Prvi je održao govor Miloš Biković.

"Marka sam upoznao 2005. godine, radili smo neku novogodišnju tezgu. Sećam se, jednom smo igrali smo preferans... Taj osmeh, ta šala, to što je nosio sa sobom kao štit, kao zaštitni znak, to je ono po čemu ću ga pamtiti. U to vreme on je napisao, mislim da je bilo 50 godina 'Dadova', jedan kratki akrostih uz napomenu da nije mnogo ponosan na to što piše."

"Napisao je: 'Dao si mi afirmaciju i pažnju, dao sam ti osobenost i talenat, vredelo je'. Ja sam napisao, pošto znam da ih je voleo: 'Ti si znao, mrak se može najuriti klovnovskim nosem crvenim, a prava se aždaja se može ubiti mačem drvenim, rečju, šalom, pričom, replikom, pa i mitom, kao oružjem može se braniti zemlja. O, da, besmisao se može premostiti kaskanjem... i da su sila najveća reči tople, reči blage, vidiš li da za osmeh treba sve više snage i da taj osmeh može otopiti sve smetove... Vidimo se, Marko", rekao je Biković i rasplakao ovim rečima.

Govor je održao i Boda Ninković i drugi.

Marko Živić biće sahranjen danas u 14:30 časova na Novom groblju u Beogradu.

Na komemoraciju su stigle i njegove kolege iz Novog Sada s kojima je bio na klasi kod Radeta Markovića: Srđan Timarov, Nebojša Savić, Milorad Kapor, Milica Zarić, Nataša Rejčel Ćosović, Ivan Cerović, Dušan Tomić, Sanja Moravčić i Vuk Tošković, a tu su i Dejan Lutkić i Vesna Čipčić, Petar Benčina, kao i Milica Milša sa suprugom Žarkom Jokanovićem.

Marko Živić je rođen u Kruševcu 4. aprila 1972. godine.

Završio je Akademiju primenjenih umetnosti u Novom Sadu 1995. godine, u klasi profesora Radeta Markovića, a veliku popularnost stekao je kako u pozorištu, tako i na filmu. Bio je u stalnoj glumačkoj postavi u Pozorištu na Terazijama i stalni član Beogradskog dramskog pozorišta. Marko je osvojio mnoge nagrade, a poslednjih godina bavio se i humanitarnim radom.

Glumom je počeo da se bavi još od malih nogu, a 2002. godine je debitovao u ostvarenju "Hotel sa 7 zvezdica", u kojem je igrao lik Malog Mite.

Preminuo je 14. oktobra u večernjim časovima u KBC "Dragiša Mišović" u Beogradu, nakon višenedeljne borbe s opakim virusom koju je, nažalost, izgubio.