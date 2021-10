ZOLA ZVAO MARIJU PRIJE ULASKA U ZADRUGU: Kulićka otkrila sve detalje razgovora - "Ne mogu više da se borim sa Miljanom!"

Marija Kulić otkrila sve o razgovoru sa Zolom.

Lazar Čolić Zola je od prethodne večeri zvanično postao takmičar pete sezone Zadruge, a Miljana Kulić mu je kako ga je ugledala potrčala u zagrljaj.

Sa druge strane, majka rijaliti zvijezde Marija Kulić otkrila je da se čula sa Zolom prije njegovog ulaska u rijaliti i otkrila sve detalje razgovora.

"On je mene juče pozvao, ja nisam osoba koja se ne javlja na telefon ili spušta slušalicu bilo kome. Bio je kulturan. On mene nikad nije zvao, ali sinoć kad me je pozvao, ja sam se iznenadila, nisam očekivala poziv. Obradovalo me je samo što je prvi put uradio nešto za Miljanu.

Znam da bi njoj mnogo značilo da čuje da se on čuo sa mnom i da joj prenese da smo mi dobro. Za razliku do sada, gdje apsolutno nikad ništa nije uradio, niti je pozvao nas da pita kako smo, sada je pozvao da bi njoj unio informacije. Meni je u cilju dad ona kad je već ušla bude tamo do kraja, rekla sam mu da ovog puta bude uz nju, da ne bude nezahvalan kao ranije. Neka se drže zajedno i neka budu zajedno protiv drugih, to su moje riječi", kaže Marija, pa nastavlja:

"Ja nisam bila za to da ona uđe ove sezone, međutim ona je ipak otišla. Šta i kako će biti sa njima, to sad zavisi od njega, kako će on da se postavi prema njoj, pa ću takva biti i ja prema njemu, po zasluzi. Ako bude bio dobar i olakša Miljani boravak u rijalitiju, onda je okej, ali ako bude bilo po starom, onda ćemo po starom, i još gore nego do sada", dodala je.

Ipak, Marija je naglasila da i dalje stoji pri svom pređašnjom stavu, kada je Zola u pitanju.

"Ja sam bolesna žena i više nemam snage da se borim sa Miljanom i da joj neke stvari dokazujem, koje su svim normalnim ljudima jasne i očigledne. Pošto je ona tako izabrala da bude sa njim, ja ne mogu da joj stavljam so na ranu i da budem protiv nje, pa da ona na kraju opet pobjegne. Ko hoće, on može da se promijeni. Čisto sumnjam da će doći do Zoline promjene, i prema njoj i prema životu uopšte, jer ja sam protiv poroka koje on ima, tako da vidjećemo kako će biti u ovoj sezoni, pa ćemo nastaviti u pozitivnom ili u negativnom kontekstu", priča Marija.

Marija se dotakla i sinoćnje svađe između svoje ćerke i Čolića.

"To je njena stvar. Ona ako je u stanju da prelazi preko takvih stvari... Opet, ja sam Marija, a ona je Miljana. Ne mogu ja da budem u njenoj glavi i da je učim da li će da pređe preko prevare ili neće, ona već 28 godina ima. On priča da nije bio sa njom, za mene je to isto, što je posle ponovo bio sa njom? Ja preko takvih stvari ne bih prešla, pogotovu da bude sa najgorim djevojkama sumnjivog morala, što kaže ona, mogu da se navuče i infekcije i sve i svašta, ali njena stvar je što je preko toga prešla, šta će i kako će u svom životu. Nije više ona mala da ja zastupam njene stavove i non stop sugerišem i pričam jedno, a ona da radi drugo. Samo navlačim sebi bolesti i nervozu", rekla je Marija Kulić.