ĐOGANI SPUSTIO ŽENU NA ZEMLJU! Vesna mu rekla da je popularnija od njega - evo šta joj je Đole odgovorio

Vesna Đogani otkrila je kako je Đole reagovao na njenu popularnost.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Vesna Đogani donela je odluku da sama gostuje po emisijama te je objasnila da joj to mnogo pomaže da se oslobodi treme, a i da njen lik dođe do izražaja, iako je priznala da joj je lakše kada je sa Đoletom.

"Drugačije mi je bez Đoleta, jer prosto kada smo u paru ako baš taj dan nisam raspoložena za priču, prepustim sve njemu", rekla je Đoganijeva i kroz smeh priznala da svojevremeno denser nije mogao da dođe do reči od nje.

Na pitanje da li je popularnija od Đoleta kao iz stopa je odgovorila.

"Jesam, da i to mi prija", rekla je ona, a društvene mreže pomogle su joj u popularnosti.

Koliko Đole vodi računa o svojoj supruzi je dobro poznato, ali ipak ne propušta priliku da je iskritikuje ako je to potrebno, te je nedavno istakla da posle njegovih komentara hejteri na društvenim mrežama joj ne mogu, ama baš ništa.

"On je opušten po pitanju toga što sam ja sad popularnija od njega, ali znaš kako me je spustio. Jednom mi je čak rekao dočekala si to posle 20 godina", ispričala je pevačica u "Grand magazinu" i nasmejala sve.