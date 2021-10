DALILA POMENULA PAPIRE ZA RAZVOD! Šok u Zadruzi - danima se branila, a sad okrenula priču! Svi čekaju Dejanov odgovor

Dalila i Filip su glavna tema u Beloj kući.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Brak Dalile Dragojević i Dejana ovih dana kao da je na testu, budući da se svakodnevno razvija njen odnos s Filipom Carem.

Mnogi čekaju da se Dalila i Filip smuvaju, a oni drugi smatraju da će Dalila i Dejan opstati bez obzira na sve.

Dejan je priznao da ima beskrajno poverenje u Dalilu, ali i poželeo da izađe iz Zadruge zbog situacije koju ne može da podnese, a ona je danas prvi put izusttila reči "papiri za razvod".

Njen odnos s Filipom Carem postao je glavna tema u kući, a sada je za Dalilu od gledaoca stiglo i intrigantno pitanje.

"Zašto prilaziš Dejanu samo kad se posvađaš sa Carem?", glasilo je pitanje.

"Ako gledaoci tako vide, onda okej. Ovde se očigledno traže papiri za razvod da biste vi bili srećni", izjavila je Dalila.

"Rekla si Stefanu da ti prija bilo čiji zagrljaj, samo ne Dekijev. Budi iskrena", pročitala je naredno pitanje voditeljka.

"Da, to sam rekla u izolaciji, osetila sam to u tom trenutku. Ne mogu da se zagrlim s nekim ako me je u tom trenutku iznervirao", odgovorila je Dalila, a onda su se umešali i ostali zadrugari.

Pogledajte snimak: