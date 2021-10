DELIMA JE SVE POKAZAO! Car prevario Maju u Zadruzi, pa priznao da ne želi vezu sa njom - starleta ga ŽESTOKO SPUSTILA!

Maja Marinković odgovorila bivšem.

Filip Car se već danima nalazi u žiži interesovanja, jer je u Zadruzi priznao svoje emocije prema udatoj Dalili Dragojević, a nedavno je ponovo otvoreno govorio o njima za crnim stolom.

Nakon pitanja o Dalili, Car je upitan i za osećanja prema Maji Marinković.

"Što se tiče lemura, bio sam sa Majom i dan danas ne mogu da kažem da je ona moja duboka prošlost. Da uđe sada, voleo bih da porazgovaramo, da joj kažem sve. Ne bih želeo odnos, vezu ili nešto, nego samo da porazgovaramo i da joj objasnim sve kako se desilo", otvorio se sinoć Car.

Filip Car

Ubrzo je usledio i Majin oštar odgovor:

"On je pokazao kakav je čovek ispao prema meni, mene on u ljubavnom smislu ne interesuje. Ja nisam necivilizovana osoba da nekoga ne saslušam, ali ne verujem da bi mene interesovalo to što on meni ima da kaže, jer je delima sve pokazao", zaključila je Maja.

Maja Marinković

