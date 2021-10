OVAKO JE SMRŠALA BOJANA STAMENOV: Priča se da je izgubila 45 KILOGRAMA, a sada je otkrila i KAKO!

Bojana Stamenov progovorila o borbi sa kilogramima.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Bojana Stamenov nedavno se pojavila na beogradskoj premijeri filma o Džejmsu Bondu "Nije vreme za umiranje" i transformacijom oduševila sve!

Pevačica je izgubila veliki broj kilograma, što se odmah vidi, a o svojoj borbi je sada otvoreno govorila za medije i otkrila da je uspela da skine trećinu prethodne kilaže.

"Još uvek ne bih otkrivala šta sam tačno uradila kako bih skinula kilograme, ali mogu da vam kažem da nisam pribegavala nikakvim zahvatima. Drago mi je ako su ljudi već počeli da reaguju, ali još to nije stiglo tamo gde je zamišljeno pa kada ovaj proces budem privela kraju rado ću ispričati šta sam sve tu prošla. Jednostavno, treba voditi računa šta se jede, slušati savete nutricioniste i to je to. Naravno da sam izbacila hleb i slatkiše, uvela šetnje, ali ima i svašta nešto pored toga", navela je pevačica.

Pričalo se da je izgubila čak 45 kilograma.

"Ne mogu vam tačno reći koliko sam kilograma izgubila, ali nestala je trećina onoga što sam imala", istakla je Bojana i rekla kako se odlučila na ovako važan korak u svojoj transformaciji.

"Skupila sam petlju, pronašla ogromnu snagu volje i zajahala talas samounapređenja, jer niko drugi to neće uraditi umesto mene. Najvažnije mi je da se osećam dobro, dakle ovo sve radim zbog zdravlja, a nemam naročite afinitete da budem mršavica, to mi nije cilj. Uz to, traje još ta korona, posao nam je svima usporio poslednjih godinu i po dana i jednostavno nije bilo izgovora da se čovek ne posveti sebi", zaključila je Bojana.

Pogledajte kako je izgledala nekad i kako sada izgleda Bojana Stamenov: