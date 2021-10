JOVANA JEREMIĆ PROGOVORILA O RAZVODU! Pazarila luks nekretninu i otkrila da ima DVA KREVETA - voditeljka ogolila dušu!

Jovana Jeremić nikad iskrenije o privatnom životu.

Izvor: Pink tv screenshot

Jovana Jeremić nedavno je otkrila da je kupila sebi stan, koji smatra "krunom svog rada", budući da ga je sama priuštila odvajajući novac od brojnnih uspešnih poslovanja.

Sada je u "Premijeri" otvoreno govorila o svom privatnom životu, ali i otkrila nešto više o novoj nekretnini.

"Moj stan će za razliku od drugih, normalnih, imati dva bračna kreveta. Kod mene je sve puta dva. Dva muža nemam trenutno, ali za svaki slučaj kupujem krevet. Postoje dve Jovane, biće jedan pink baldahin za divlje stvari, a drugi svetlo roze, jer ja sam nežna i neukrotiva", rekla je Jovana, a mnoge je zanimalo da li je ona i dalje u braku ili se razvela.

"Ja sam udata, znači zauzeta. Za sada je sve okej. Videćemo šta budućnost donosi, ali ja sam sa svojim mužem pre svega prijatelj, on je otac mog deteta, on je moj najveći prijatelj, kao i ja njegov. Nema promena, kada bude bilo - ja ću to reći. Na kraju uvek sve bude dobro", istakla je Jeremićeva.

Jovana Jeremić

Izvor: pink tv / screenshot