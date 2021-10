U BRAKU IM JE DOSADNO! Ana Korać progovorila o Dalilinom flertu sa Carom, pa priznala da i dalje VOLI DAVIDA!

Ana Korać otkrila šta misli o odnosu Filipa Cara i Dalile Dragojević.

Izvor: Ata Images/Antonio Ahel/instagram/printscreen/ana_korac /dalila_dragojevic_official

Ana Korać bila je članica žirija prve Zadrugovizije pete sezone rijaliti programa Zadruga, a ovu priliku iskoristila je da prokomentariše odnos Dalile Dragojević i Filipa Cara.

Dalila se iako je udata za Dejana Dragojevića prepustila flertu sa Carem, što su mnogi osudili, a rijaliti zvezda i bivša devojka Dejanovog brata otkrila je da je Dalili verovatno dosadno u braku.

"Mislim da im je jako dosadno u braku, pa je njoj prijala pažnja drugog muškarca, a da li se zaljubila - nije. Prija joj, to je sigurno. Kada bi David... Dejan, jao pobrkala sam lončiće, kada bi Dejan izašao, mislim da bi njih dvoje bili zajedno", istakla je Ana, koja se nedavno na jednoj proslavi našla sa zajuedno sa bivšim dečkom Davidom Dragojevićem.

Izvor: TV Pink / screenshot

"Jesmo, nismo sedeli zajedno, ne pričamo uopšte, ja sam htela da ostanemo dobri drugari, ali ništa od toga", rekla je Ana i dodala:

"Ja ga stvarno volim, ali kao čoveka, nekog sa kim sam živela dugo, ali to je sve", ističe Ana Korać i dodaje da ju je najviše oduševila kontroverzna Slovenka Deniz Dejm.

Pogledajte slike s proslave na kojoj su bili David i Ana!

"Deniz me oduševila, nju obožavam, volela bih da izađemo jednom u provod, sa Janjušem, to bi bilo ludilo. Ako Deniz zarađuje od toga, ja to ne osuđujem, ali ja to ne bih uradila", zaključuje Ana.