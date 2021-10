POBEDILA U ZVEZDAMA GRANDA I ODSELILA SE! Imala je teško detinjstvo, pogađale su je AFERE - evo gde živi i da li peva!

Džejli Ramović se dopada život daleko odavde.

Izvor: Instagram/dzejlaramovic

I dok su svi mislili da Džejla Ramović iz Goražda, koja je pobedila u Zvezdama Granda 2019. godine i podelila sa svima da je imala trnovit put do uspeha, Španiju posećuje samo turistički, istina je da se lepa pevačica tamo preselila.

Džejla je tamo upisala fakultet, a ono što sve zanima jeste da li je odlučila da zapostavi muziku i pevanje.

"Odlično mi je ovde. Baš sam zadovoljna. Jako sam srećna što je fakultet konačno otpočeo. Sve ide po planu. Nedostaju mi članovi porodice i pas. Ovde je sve drugačije. Puno je izazova, a ja sam željna znanja. Ušla sam u sve ovo sa znatiželjom i voljom da naučim što je više moguće", rekla je Džejla.

"Ja sam tu gde jesam, ali to ne znači da sam odustala od muzike ili da sam napustila bilo šta. Pevanje će uvek biti moj prvi poziv, ali oduvek sam želela da se usavršavam i radim na sebi, a sada je pravo vreme za to. Čitav splet okolnosti me je doveo baš u Španiju. Volim njihovu kulturu i jezik, a presudilo je to što sam našla fakultet koji mi odgovara", objasnila je u emisiji "Grand magazin" i dodala da će i dalje nastupati.

"Uskoro ću imati nastup u Srbiji, u Beogradu, tačnije. Iako ovde živim, to ne znači da neću posećivati roditelje u Bosni i Hercegovini ili nastupati u regionu. Ipak, slobodni su mi samo subota i nedelja, pa ćemo videti kako ću se uklapati u sve to. Za sada sam izdala samo jednu pesmu, jer se naprosto nije desila druga pesma za koju sam osetila želju da snimim", bila je iskrena Džejla.

Podsetimo, Džejli Ramović je mentor bila Marija Šerifović, koja je bila najponosnija na njenu pobedu 2019. godine.