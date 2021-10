IMALA SAM SAMO GAĆE, PRIŠAO MI JE OTPOZADI, A ONA JE VRISNULA: Golišava manekenka otkrila MRAČNU tajnu sa snimanja spota

Emili Ratajkovski u knjizi opisala da ju je pjevač zlostavljao na snimanju spota "Blurred lines" koji ju je proslavio.

Izvor: YouTube/RobinThickeVEVO

Prije osam godina javnost je oduševljeno slušala "Blurred lines", hit koji je pjevač Robin Tik snimio s Farelom Vilijamsom.

U spotu su pažnju privukle i golišave manekenke među kojima je bila i Emili Ratajkovski, prsata ljepotica čija je karijera nakon učešća u spotu krenula vrtoglavom putanjom.

Emili (30) je u knjizi koju uskoro objavljuje, "Moje tijelo" (My body), opisala da ju je Tik seksualno napastvovao na snimanju tog spota.

"Bio je malo pijan, to se jasno vidjelo. Prišao mi je iza leđa i uhvatio me za obe dojke. Rediteljka spota je to vidjela i dreknula je, šta to je*eno radiš, a on se onda kao postidio", opisala je Emili.

U tom trenutku je pjevač (44) bio oženjen glumicom Polom Paton, od koje se razveo kasnije nakon optužbi za nasilje u porodici i zloupotrebu droge. Tik se još uvijek nije oglasio povodom ovih optužbi.

