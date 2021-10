BATALILA PEVANJE I SAD PRVI PUT OTKRILA RAZLOG: Ilda Šaulić progovorila o životu u Americi, evo DA LI SE VRAĆA U SRBIJU!

Ilda Šaulić je mikrofon zamenila teniskim reketom.

Izvor: Instagram/ildasaulic

Pevačica Ilda Šaulić pre nekoliko meseci je iznenadila sve kada je odlučila da započne novi život daleko od Srbije i oproba se u drugom poslu.

Mikrofon je zamenila teniskim reketom, a sada je ćerka pokojnog Šabana Šaulića prvi put otkrila zbog čega je zajedno sa suprugom donela odluku da sa ćerkom odu u Ameriku, a ona se posveti davanju časova tenisa.

"Što se profesionalnog tenisa tiče, moja aktivna sportska karijera odavno je završena. Igrala sam rekreativno u Beogradu ali retko, najčešće na humanitarnim turnirima. Ovo što sam sada preko okeana ostvarila, vezano je za mog supruga koji godinama u Americi živi i radi - bavi se sportom, odnosno fudbalom. On ima svoje škole fudbala duže od dvadeset godina. Kada smo planirali da ostanemo duže u Americi, rekla sam mu da bi bilo lepo da i ja počnem da se bavim decom", rekla je Ilda.

"To mi je bila želja - da radim s mališanima. Ranije sam čak razmišljala o tome da otvorim vrtić, a onda se njemu rodila ideja da spojim uživanje u radu s decom sa znanjem koje imam. Rekao mi je, budući da sam dugo trenirala, da bi bilo lepo da probam trenerski posao s mališanima i da vidim kako će mi to ići. Spontano smo došli na ideju, a bilo je lepše i bolje nego što sam očekivala. To je zaista prošlo odlično, čak su se neki teniski kampovi obnavljali, jer su deca bila veoma zadovoljna", objasnila je.

Ilda je otkrila i da se uskoro ponovo vraća u Ameriku, kao i da jedva čeka da se ponovo druži sa decom.

"Taj posao ću nastaviti i u decembru, kada se budem vratila u Ameriku, pre svega zbog dece koja su bila zadovoljna znanjem koje sam im prenela. Meni je ovo bilo lepo iskustvo, posle svih godina koje sam provela u sportu, da prenosim znanje i učim mališane igri. Jedva čekam da nastavim s tim poslom", zaključila je Ilda Šaulić.