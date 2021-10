PRVI PUT PROGOVORIO O ZATVORU - JEDNA STVAR BILA MU JE NAJTEŽA: Rasta otkrio detalje, pa poslao poruku SVIM ljudima!

Stefan Đurić Rasta prisjetio se najtežih dana, kada je bio iza rešetaka.

Izvor: TV K1/Screenshot

Prošlo je godinu dana otkako je uhapšen jedan od najpoznatijih repera na ovim prostorima, Stefan Đurić Rasta.

Rasta izdržava kaznu kućnog zatvora u trajanju od godinu dana, a dok svaki trenutak provodi u svom studiju stvarajući nove pjesme, danas se u emisiji "Prvi red" na K1 televiziji prisjetio pritvorskih dana.

"Super sam, radim, koristim ovo vrijeme da budem što kreativniji i da radim na novim pjesmama. Prija mi, jer sam se posvetio onome što najviše volim - muzici, a ne okolnim biznisima iz muzičke industrije", kaže Rasta i ističe da je posle dužeg vremena zadovoljan.

"Imao sam veliku podršku ljudi sve to vrijeme i iz toga sam crpio snagu. Količina pažnje koju sam dobio dok sam bio u pritvoru je posebna inspiracija, ali i obaveza. Shodno tome sam riješio da napravim novi korak u karijeri i pređem na druge nivoe bavljenja muzičkim biznisom i tako uzvratim svim tim ljudima za svu pruženu podršku. Počeo sam ozbiljnije da se bavim video produkcijom - snimamo prvi film", najavio je Rasta.

Riječ je o scenariju za film kroz koji je Rasta ispričao dio priče od hapšenja do dolaska kući. Ideja je da to bude pomiješano s novim pjesmama, a naziv albuma je "3211", po broju zatvorske ćelije u kojoj je proveo vrijeme.

"Ja sam uvijek neko ko kad se nađe u bezazlenoj situaciji nađem tačku za koju se uhvatim i tako održim psihu. To su situacije na koje čovjek nije naviknut i ne može iskustvom da djeluje na zadate okolnosti. U pritvoru sam imao puno podrške od mlađih koji tu vode priču. Oni su me puno zgotivili, a ja sam se trudio da sve funkcioniše kako treba i da postoji mir. Kada sam odlazio osjećao sam se kao u vojsci, stekao sam tamo velika prijateljstva i dan danas se sa nekima dopisujem ili čujem telefonom... To će ostati zauvjek", naglašava Rasta, srećan što je stekao prijatelje za cio život.

Stefan Đurić Rasta

Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic

"Najteže mi je bilo to što nisam mogao da vidim svoju ćerku. Ljudima mogu da poručim: birajte prioritete u životu i to bi trebalo da im bude kočnica da ne urade nešto što će biti loše po njih", a zatim je otkrio šta ga je održalo: "Tara, moja ćerka mi je bila najveći motiv, a suočavanje sa tim kada sam vidio koliko se promijenila i porasla je bilo mnogo teško", rekao je reper, pa otkrio i kako je došlo do ideje za film.

"Ja sam cio album napisao u pritvoru i odmah sam ga snimio, a potom se čuo sa Dimitrijem Vojnovim, čiji sam veliki fan. On je u rekordnom roku napisao predobar scenario. Toliko je dobro izanalizirao cjelokupnu situaciju, a sve je inspirisano albumom, jedva čekam da sve snimimo", uzbuđen je Rasta, koji će igrati samog sebe.

"Ja ću igrati sebe, ovo mi je prva uloga, ali ne bih sada otkrivao imena ostalih glumaca. Riječ je o jakim imenima glumačke industrije. Znam da je važno da budem u medijima i da se ljudima obratim, jer nije fer da im to ne pružim. Dugujem im to nakon ovoliko godina. Sazreo sam i ukapirao šta je šoubiznis, znam da bez medija ništa ne funkcioniše", zaključuje Rasta.